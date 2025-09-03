יום רביעי, 03.09.2025 שעה 19:35
ספורט אחר  >> טניס

"הקהל? רק עושה לי טוב, מעיר את הווינר שבי"

בגיל 38 ג'וקוביץ' הכניע את פריץ, עלה לחצי הגמר בארה"ב וגם הסביר עד כמה עוזר שהקהל נגדו: "מעירים משהו שלא רוצים לראות". וגם: ציון הדרך האדיר

|
נובאק ג'וקוביץ' רוקד בסיום (IMAGO)
נובאק ג'וקוביץ' רוקד בסיום (IMAGO)

גם בגיל 38, נובאק ג’וקוביץ’ מוכיח שהוא עדיין טוב כמעט מכל הטניסאים בעולם. הלילה (בין שלישי לרביעי) הג’וקר הסרבי הכניע לעיני הקהל הביתי את הכוכב הגדול של האמריקאים, טיילור פריץ, עם 3:6, 5:7, 6:3, 4:6 וסידר לעצמו עוד מפגש ענק מול קרלוס אלקראס.

כרגיל בארה”ב עם הקהל המאוד צבעוני ורועש, ונובאק שלא מחביא לרוב את התחושות שלו, היו עניינים נקרא להם. האוהדים המקומיים, שכמובן רצו לראות את פריץ בגמר שנה שנייה ברציפות, הפריעו לא פעם לסרבי במהלך הגשותיו. האחרון אף פנה לשופט בנושא, אך גם זה לא הועיל.

בכל אופן, ג’וקוביץ’ הצליח להתגבר גם על התמיכה הביתית ליריבו ובסיום חגג עם תנועת שתייה וריקוד, ספק לשמוח, ספק להדליק את הקהל, כנראה הכל ביחד. הסרבי, שמאז ומתמיד רק מקבל דלק מתמיכת הקהל ביריבו, גם נשאל על כך ואמר: “הם עושים לי טובה. ככל שהם נגדי, ככה זה עושה לי טוב יותר. הם מעירים בי משהו שהם לא רוצה לראות – ווינר”.

נובאק ופריץ (IMAGO)נובאק ופריץ (IMAGO)

עם הניצחון הזה וככה על הדרך, נולה רשם עוד ציון דרך אדיר והפך לשחקן המבוגר ביותר שמגיע לכל ארבעת חצאי הגמר בגראנד סלאם ובאותה שנה, אגב הוא גם היה לצעיר ביותר שעשה זאת ב-2008. זו הפעם השביעית שלו בקריירה להגיע להישג הזה, אך נראה שהיא תהיה הפעם היחידה שתסתיים ללא גביע. אלקראס וכנראה יאניק סינר מחכים לו בהמשך הדרך וזו תהיה משימה כ”כ קשה. אבל מי יודע, אולי גם בגיל 38 הסרבי שוב ידהים את כולם.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאל
נועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאלנגןזה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרת
זה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרתנגןמה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?
מה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?נגןאנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
אנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */