"כישרון אדיר": פליק יבחן מקרוב את אוריין גורן?

זו הזדמנות אדירה עבור שחקנים בני 17 ו־18 כמו ג’ופרה, דרו, גיז’ה וטוני פרננדס להתאמן מדי יום תחת האנזי פליק עם הקבוצה הבוגרת, וגם עבור אוריין גורן שערך את האימון הראשון שלו עם הסגל הבוגר של ברצלונה. השחקנים חולקים מגרש באימונים עם כוכבים כמו פרנקי דה יונג, רוברט לבנדובסקי, דני אולמו, ז’ול קונדה, פדרי וחבריהם.

“העוצמה והרמה הגבוהה של האימונים מספקות ללא ספק חוויית למידה ייחודית ומזרזות את התהליך שעל הצעירים המבטיחים לעבור בדרכם להצטרפות לבארסה. אבל כמובן, הם גם זקוקים לדקות משחק אמיתיות”, ניתחו בספרד בכתבה שמתייחסת לצעירים של בארסה. בספרד התייחסו לגורן ונכתב עליו: “פרצוף חדש באימון של ברצלונה, ומדובר בכישרון אדיר”.

לפי ‘ספורט’, רוב הצעירים שהתאמנו אמש ישתתפו ביום ראשון הקרוב בבכורה הרשמית של קבוצת המילואים מול פוררס במסגרת הליגה השנייה. בעוד שעד כה לא היו יכולים לתרום לענייניו של ז’וליאנו בלטי בשל דרישות הקבוצה הבוגרת, העניק פליק את האור הירוק לכולם לצבור דקות עם קבוצת המילואים, אך עדיין לא ברור אם גם אוריין גורן ייקח חלק.

אוריין גורן (ברצלונה)

דרו, טוני, ג’ופרה וגיז’ה, על אף שזומנו מספר פעמים (גיז’ה פעמיים והיתר לכל שלושת משחקי הליגה) לסגל הקבוצה הבוגרת, כמעט שלא שותפו. רק ג’ופרה קיבל דקות במשחק מול מיורקה. המגן ערך את הופעת הבכורה הרשמית שלו בקבוצה הבוגרת והמאמן העניק לו 20 דקות. לכולם ברור שהם צריכים דקות משחק וניסיון. פליק יודע זאת היטב, והשחקנים עצמם משתוקקים לשחק ולהתחרות.

ברדג’י בסימן שאלה

כך, החל מיום חמישי, כולם יהיו תחת פיקודו של ז’וליאנו בלטי וישלימו שלושה אימונים עם חבריהם לקבוצת המילואים כדי להתכונן למשחק מול פוררס, שישמש נקודת פתיחה לעונה שבה אמורים לשחזר את מעמדם ולעלות ליגה. רוני ברדג’י יכול היה גם הוא להיכלל, אך זימונו לנבחרת שבדיה הצעירה מנע זאת. יהיה זה מצוין עבורו להתחרות במסגרת הנבחרת ולקבל דקות משחק.