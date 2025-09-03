"ואסקס היה המכה הסופית לפיטורים של טן האח"

ההרפתקה של אריק טן האח בבאייר לברקוזן נמשכה בקושי חודשיים. ביום שני בבוקר, בשעה עשר, הודיעו לו המנהל הספורטיבי סימון רולפס והמנכ"ל פרננדו קארו על פיטוריו המיידיים. לפי הדיווחים בתקשורת הגרמנית, ההולנדי הופתע ונפגע, אם כי סימני אזהרה כבר הצטברו במועדון זמן מה.

"הייתה לנו תחושה שזה הולך בכיוון הלא נכון, ולפני שנגיע ליעד הלא נכון העדפנו לפעול עכשיו", הסביר רולפס. בהנהלה זיהו קבוצה שאבדה לה הדרך בדברים בסיסיים, בלי בהירות לגבי מה לעשות על המגרש. "היה חיוני שתהיה איזושהי מפת דרכים, ולא ראינו את זה", הוסיף המנהל הספורטיבי, כשהוא מודה בגלוי כי טעה בבחירת מחליפו של צ’אבי אלונסו על הספסל.

אחד האירועים ששברו סופית את האמון היה החתמתו של לוקאס ואסקס. לפי עיתון "בילד" הגרמני, שחקן ריאל מדריד לשעבר הובא כחיזוק מפתח מבלי שטן האח ידע כלל על העסקה, שהושלמה מאחורי גבו. ב־26 באוגוסט, כשהחוזה כבר נחתם והבדיקות הרפואיות הושלמו, המאמן שוחח לראשונה עם שחקנו החדש.

בתוך המועדון כבר הבינו שהקרע בלתי ניתן לאיחוי: אם המאמן לא נכלל בהחלטות אסטרטגיות כאלה, זה סימן שההנהלה חדלה להאמין בו. שישה ימים לאחר מכן הגיעו הפיטורים באופן רשמי, ללא מילות נימוס או תודה. ההודעה היבשה הייתה אישור לכך שהשידוך מעולם לא עבד.

התוצאה הותירה גם חור כלכלי לא קטן. לטן האח היה חוזה עד 2027 והוא יקבל כ־5 מיליון אירו כפיצויי פיטורים, בנוסף לשכר על חודשיים העבודה שכבר הושלמו. בסך הכל כשישה מיליון אירו עבור 60 ימי עבודה, ממוצע של 100 אלף אירו ליום.

עלות מופרזת עבור "נישואים" שמעולם לא היו כאלה, שממחישה עד כמה המועדון העדיף לנתק קשרים מאשר להסתבך בפרויקט שהיה גזור לכישלון מההתחלה. בין המועמדים להחליפו מוזכר, בין היתר, מאמן לייפציג לשעבר, מרקו רוזה.