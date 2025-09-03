יום רביעי, 03.09.2025 שעה 08:52
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
94-83ליברפול1
71-73צ'לסי2
61-63ארסנל3
61-53טוטנהאם4
63-53אברטון5
63-53סנדרלנד6
64-43בורנמות'7
51-43קריסטל פאלאס8
44-43מנצ'סטר יונייטד9
45-43נוטינגהאם פורסט10
44-33ברייטון11
45-13לידס12
34-53מנצ'סטר סיטי13
36-43ברנלי14
35-33ברנטפורד15
38-43ווסטהאם16
23-23ניוקאסל17
24-23פולהאם18
14-03אסטון וילה19
08-23וולבס20

נחשפה האמת מאחורי הישארות פרמין בברצלונה

לא מה שאתם חושבים: בספרד דווח שצ'לסי מעולם לא הציעה יותר מ-40 מיליון אירו, הצעה שנחשבה "מגוחכת" עבור הקטלונים, שאפילו לא הגיבו לפנייה במייל

|
פרמין לופס (IMAGO)
פרמין לופס (IMAGO)

הימים האחרונים של חלון ההעברות של ברצלונה עמדו בסימן האפשרות שפרמין לופס יעבור לצ’לסי. השמועות על עסקה אפשרית ליוו את המועדון עד היום האחרון, כשברור היה שהקבוצה האנגלית אכן מתעניינת בשחקן. פרמין עצמו התלבט לא פעם, ליבו אמר לו להישאר במועדון, אך לעיתים נמשך לקריאות הפיתוי מלונדון וגם משום שראה שהוא מקבל מעט דקות משחק בברצלונה. למרות זאת, האפשרות שיעזוב מעולם לא הייתה קרובה להתממש לפי דיווח ב’מארקה’.

איך התחילה הסאגה? קצת יותר מחודש לפני סגירת החלון קיבל דקו מייל מצ’לסי שבו צוין עניין במעברו של פרמין. בלי הצעה רשמית, האנגלים כתבו שהם יכולים לשלם בערך 40 מיליון אירו עבור הקשר. “דקו, המנהל הספורטיבי של ברצלונה, אפילו לא השיב למייל כי ראה בהצעה מגוחכת”, נכתב בתקשורת הספרדית.

מאותו רגע החלה ההתלהבות התקשורתית, הן באנגליה והן בספרד. עצם החשיפה של ההתעניינות יצרה לחץ, וסוכניו של פרמין פנו לברצלונה לעדכן על הקשר עם צ’לסי. דקו היה חד וברור: אם רוצים להחתים את השחקן, זה חייב להיות פרמין עצמו שיגיע למועדון ויבקש לעזוב, כפי שעשה איניגו מרטינס כשקיבל הצעה מערב הסעודית.

דקו והאנזי פליק (האתר הרשמי של ברצלונה)דקו והאנזי פליק (האתר הרשמי של ברצלונה)

אבל פרמין לא אמר דבר. במקביל החלו לצוץ בתקשורת מספרים על הצעה אפשרית של 50 ואפילו 58 מיליון אירו. המספרים האלה לא תאמו את עמדת צ’לסי ונראו יותר כהדלפות מצד מקורבים לשחקן מאשר מהמועדון האנגלי. כשהחלו להתפרסם ידיעות שהאנגלים עשויים לשלם 58 מיליון, תגובתם הייתה ברורה: "יותר מדי כסף בשביל הילד הזה".

במקביל פורסם כי ברצלונה תדרוש 90 מיליון אירו עבור השחקן. בפועל, לא דקו ולא אף אחד אחר דרשו סכום כזה, משום שלא התקיים שום מגע נוסף בין שני המועדונים מעבר לאותו מייל בודד. מה שכן היה ברור בברצלונה הוא שאם פרמין היה מבקש לעזוב והיו מתיישבים לנהל משא ומתן, הם לא היו מסתפקים ב־58 מיליון.

פרמין לופס (IMAGO)פרמין לופס (IMAGO)

למרות מצבה הכלכלי הקשה והבעיות מול הפייר פליי, ברצלונה מחשיבה את פרמין לנכס חשוב. אולי לא בשווי של 90 מיליון, אך בוודאי שלא בפחות מ־70. מבחינת המועדון הוא שחקן צעיר מאוד עם פוטנציאל עצום, שכבר זכה בתארים עם ברצלונה ונמנה על סגל נבחרת ספרד. לנוכח המחירים שנשמעים בפרמייר ליג, 58 מיליון נתפסים שם כמעט מדי. וכך נסגר העניין: התעניינות פושרת מצד צ’לסי, פרמין שמעולם לא רצה לעזוב, הצעה־לכאורה של 40 מיליון אירו, ושום מגע נוסף בין המועדונים.

