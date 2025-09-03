יום רביעי, 03.09.2025 שעה 08:53
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
94-83ליברפול1
71-73צ'לסי2
61-63ארסנל3
61-53טוטנהאם4
63-53אברטון5
63-53סנדרלנד6
64-43בורנמות'7
51-43קריסטל פאלאס8
44-43מנצ'סטר יונייטד9
45-43נוטינגהאם פורסט10
44-33ברייטון11
45-13לידס12
34-53מנצ'סטר סיטי13
36-43ברנלי14
35-33ברנטפורד15
38-43ווסטהאם16
23-23ניוקאסל17
24-23פולהאם18
14-03אסטון וילה19
08-23וולבס20

פפ גווארדיולה "בגד בערכים שלו" בגלל דונארומה

סיטי החתימה את השוער תמורת 35 מיליון אירו, המאמן ספג ביקורות: "מנוגד לשיטה שלו, לואיס אנריקה ויתר עליו בדיוק בגלל משחק הרגל". המספרים בפנים

|
דונארומה ופפ (IMAGO)
דונארומה ופפ (IMAGO)

ג’אנלואיג’י דונארומה היה ללא ספק אחד השמות הגדולים ביותר בשוק ההעברות הנוכחי. השוער האיטלקי הודיע על עזיבתו את פאריס סן ז'רמן ונפרד בפומבי מהאוהדים ומהחברים לקבוצה במשחקו האחרון בפארק דה פראנס. מאז החלו שמועות אין סופיות, תחילה דובר על מעבר למנצ’סטר סיטי, ואז נטען שזה לא יקרה עד שאדרסון יעזוב, אך הברזילאי נשאר ממש עד הרגע האחרון. בשלב מסוים אף בתקשורת הטורקית דיווחו כי הוא בדרך לגלאטסראיי. בסופו של דבר הכול חזר לנקודת ההתחלה, והשוער לובש כעת את החולצה של התכולים.

האנגלים שילמו 35 מיליון אירו עבור אחד השוערים המנוסים בעולם, סכום שנחשב סביר מאוד לנוכח המחירים שנשמעים בשנים האחרונות. ”הבעיה היא שהמשחק ברגל שלו מעורר לא מעט ספקות, הן בקרב האוהדים והן בצוות המקצועי. למעשה, זו הייתה בדיוק הסיבה שלואיס אנריקה ויתר עליו בפאריס סן ז'רמן”, ביקרו בספרד את פפ גווארדיולה.

כך למשל, בעונת 2024/25 השלים אדרסון 811 מסירות לעומת 552 בלבד של דונארומה, לפי נתוני FBref. אך הפער הגדול יותר נמצא באחוזי ההצלחה במסירות הארוכות: 65.3% אצל הברזילאי לעומת 57.1% אצל האיטלקי: “גווארדיולה בגד בערכים שלו”, הוסיפו בתקשורת.

הרי אם יש משהו שמאפיין את סגנון המשחק של המאמן החדש שלו, זה בדיוק זה. גווארדיולה דוגל כבר שנים בגישת הטיקי-טאקה, ולכן "ג'יג'י" לא נראה כמו האפשרות המושלמת עבורו. “כעת, או שפפ יצליח לשלוט בו ולשפר אותו בתחום הזה, או שנראה שהאיטלקי לא יקבל יותר מדי הזדמנויות תחתיו”, נטען באירופה.

