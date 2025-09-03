פפ גווארדיולה "בגד בערכים שלו" בגלל דונארומה

ג’אנלואיג’י דונארומה היה ללא ספק אחד השמות הגדולים ביותר בשוק ההעברות הנוכחי. השוער האיטלקי הודיע על עזיבתו את פאריס סן ז'רמן ונפרד בפומבי מהאוהדים ומהחברים לקבוצה במשחקו האחרון בפארק דה פראנס. מאז החלו שמועות אין סופיות, תחילה דובר על מעבר למנצ’סטר סיטי, ואז נטען שזה לא יקרה עד שאדרסון יעזוב, אך הברזילאי נשאר ממש עד הרגע האחרון. בשלב מסוים אף בתקשורת הטורקית דיווחו כי הוא בדרך לגלאטסראיי. בסופו של דבר הכול חזר לנקודת ההתחלה, והשוער לובש כעת את החולצה של התכולים.

האנגלים שילמו 35 מיליון אירו עבור אחד השוערים המנוסים בעולם, סכום שנחשב סביר מאוד לנוכח המחירים שנשמעים בשנים האחרונות. ”הבעיה היא שהמשחק ברגל שלו מעורר לא מעט ספקות, הן בקרב האוהדים והן בצוות המקצועי. למעשה, זו הייתה בדיוק הסיבה שלואיס אנריקה ויתר עליו בפאריס סן ז'רמן”, ביקרו בספרד את פפ גווארדיולה.

כך למשל, בעונת 2024/25 השלים אדרסון 811 מסירות לעומת 552 בלבד של דונארומה, לפי נתוני FBref. אך הפער הגדול יותר נמצא באחוזי ההצלחה במסירות הארוכות: 65.3% אצל הברזילאי לעומת 57.1% אצל האיטלקי: “גווארדיולה בגד בערכים שלו”, הוסיפו בתקשורת.

הרי אם יש משהו שמאפיין את סגנון המשחק של המאמן החדש שלו, זה בדיוק זה. גווארדיולה דוגל כבר שנים בגישת הטיקי-טאקה, ולכן "ג'יג'י" לא נראה כמו האפשרות המושלמת עבורו. “כעת, או שפפ יצליח לשלוט בו ולשפר אותו בתחום הזה, או שנראה שהאיטלקי לא יקבל יותר מדי הזדמנויות תחתיו”, נטען באירופה.