הפועל ת"א ובוסקילה ערערו על החלטת הבורר

אחרי שקיבלו את פסק הבורר שבו מור בוסקילה חוזר לשורות הפועל רמת גן, השחקן ומועדון הכדורגל הפועל תל אביב הגישו ערעור על החלטת הבורר לפני כשבוע וחצי.

הכדור כעת נמצא אצל הפועל רמת גן, שתצטרך להגיב על ערעור הפועל תל אביב ולקוות שהבוררות תשאיר את ההחלטה בעינה. האורדונים לא מוכנים לוותר על בוסקילה ונחושים שהוא יעזור לקבוצה בליגה הלאומית.

בוסקילה מבחינתו רוצה לשחק בהפועל תל אביב, אבל כל עוד לא הושג סיכום מול הפועל רמת גן על רכישתו, קבוצה אחרת שתשלם את הסכום המבוקש על ידי רמת גן המוערך בכ-1.8 מיליון ש"ח, תצרף את השחקן לשורותיה.

מור בוסקילה בהפועל ת"א (באדיבות המועדון)

הערעור שהוגש היום הוא ערעור משותף כאמור וחריג על החלטת בורר ההתאחדות עו"ד אמיר זולטי. בוסקילה הגיש את הערעור באמצעות עו״ד יפתח אבן עזרא והפועל תל אביב הגישה את הערעור באמצעות עו״ד רועי רוזן.

מור בוסקילה והפועל תל אביב, בחזית אחידה ומשותפת נגד הפסיקה, לה הם טוענים יש השלכות קשות על עתיד הכדורגל בישראל, פסיקה שמכשירה חוזים כפולים, שמחזירה לטענתם את הכדורגל לימים אפלים בהם השחקנים היו עבדים של מועדוני הכדורגל.

בהפועל ת”א טוענים: "אנחנו נגיע עם התיק הזה לאן שצריך, אם נצטרך, כולל לערכאות בינלאומיות. בכל מקרה, אנחנו מוכנים לכל תרחיש". במועדון האדום טוענים גם כי פסק הבוררות הזה כלול בו כשל בשני נושאים איתם המועדון מתמודד:

“בקרה תקציבית וחוזים כפולים: רק לפני כמה חודשים סגרו את ליגה א’ צפון בגלל דברים לא כשרים. וכעת, בורר של ההתאחדות מכשיר חוזים כפולים, מסביר למה זה מוצדק ונכון, מתעלם מהוראות שבתקנון ומעודד את זה. פסק הבוררות מבטל את הבקרה ומחזיר אחורה עשרות שנים, לימים של פתקים ומעטפות.

פיפ"א: בורר של ההתאחדות הישראלית נתן פסק דין שרומס את הכללים של פיפ"א שכל המדינות בעולם כפופות להם, וקובע, בזלזול, שהתקנון הפנימי של ההתאחדות מבטל את תקנון ההעברות הבינלאומי וגובר עליו. בעולם הכדורגל של 2025 פסק הדין הזה יכול לסבך את ההתאחדות לכדורגל עם פיפ"א וכולנו נהיה בבעיה, אפילו קשה”.