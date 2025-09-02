רגע עצום: אוריין גורן ערך אימון עם ברצלונה

לא משנה כמה הקריירה של שחקן היא גדולה, יש רגעים שהוא יסתכל עליהם במבט אחורה ויזכור לעד, וייתכן שיום כזה אוריין גורן קיבל היום (שלישי). הכישרון הישראלי, שכבר שנים גר בספרד ומככב במחלקות הנוער של ברצלונה, קיבל רגע עצום בקריירה, שערך אימון בכורה עם סגל הבוגרת של הקטלונים.

בגיל 16 בלבד, גורן ועוד ארבעה שחקנים מלה מאסיה הוקפצו להתאמן, כמובן בגלל היעדרויות של שחקנים רבים שנמצאים עם הנבחרות ועל מנת להשלים אימון רציני. יש לציין שגם האנזי פליק לא היה נוכח באימון, לאחר שהוא היה בפגישה של מאמנים בספרד.

עד כמה גורן חריג? אחד מחמשת השחקנים שהעלו אותם להתאמן בבוגרת הוא בן 18, שלושה הם בני 17 וגורן הוא היחיד שאפילו לא חגג 17, כשהוא בן 16, וזה רק מראה על הפוטנציאל הגדול שיש לישראלי וכמה מאמינים בו בברצלונה, בתקווה שהוא יכול להגיע רחוק.

14 שחקנים לא נמצאים בגלל פגרת הנבחרות: פאו קוברסי, פדרי, דני אולומו, פרמין לופס, לאמין ימאל, פראן טורס, פרנקי דה יונג, רוברט לבנדובסקי, ז’ול קונדה, מרקוס רשפורד, אנדראס כריסטנסן, ראפיניה, רונאלד אראוחו ורוני ברדג’י, כשבנוסף מי שלא התאמנו בגלל פציעה הם גאבי ומארק-אנדרה טר שטגן.

אז עם מי גורן כן התאמן? שבעה שחקנים מהסגל של הקבוצה הבוגרת: ז’ואן גארסיה, וויסצ’ך שצ’סני, אלכס באלדה, אריק גארסיה, מארק קסאדו, מארק ברנאל וג’רארד מרטין. שבעת השחקנים הללו וחמשת השחקנים שהוקפצו ממחלקת הנוער, ביניהם גורן, הם השמות שהיו באימון בסך הכל, כאמור ללא פליק.