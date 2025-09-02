יום שלישי, 02.09.2025 שעה 15:39
ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
93-63אתלטיק בילבאו2
71-83ויאריאל3
73-73ברצלונה4
73-53אספניול5
64-43חטאפה6
52-43אלצ'ה7
54-44בטיס8
42-43ולנסיה9
43-43ראיו וייקאנו10
43-33אלאבס11
35-53סביליה12
32-13אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
35-13אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
24-33ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

רגע עצום: אוריין גורן ערך אימון עם ברצלונה

בעקבות פגרת הנבחרות, 5 שחקנים מלה מאסיה הוקפצו להתאמן עם הבוגרת, אבל הישראלי היחיד שבן 16. וגם: עם מי חלק את הדשא ולמה פליק לא נכח באימון?

|
אוריין גורן (ברצלונה)
אוריין גורן (ברצלונה)

לא משנה כמה הקריירה של שחקן היא גדולה, יש רגעים שהוא יסתכל עליהם במבט אחורה ויזכור לעד, וייתכן שיום כזה אוריין גורן קיבל היום (שלישי). הכישרון הישראלי, שכבר שנים גר בספרד ומככב במחלקות הנוער של ברצלונה, קיבל רגע עצום בקריירה, שערך אימון בכורה עם סגל הבוגרת של הקטלונים.

בגיל 16 בלבד, גורן ועוד ארבעה שחקנים מלה מאסיה הוקפצו להתאמן, כמובן בגלל היעדרויות של שחקנים רבים שנמצאים עם הנבחרות ועל מנת להשלים אימון רציני. יש לציין שגם האנזי פליק לא היה נוכח באימון, לאחר שהוא היה בפגישה של מאמנים בספרד.

עד כמה גורן חריג? אחד מחמשת השחקנים שהעלו אותם להתאמן בבוגרת הוא בן 18, שלושה הם בני 17 וגורן הוא היחיד שאפילו לא חגג 17, כשהוא בן 16, וזה רק מראה על הפוטנציאל הגדול שיש לישראלי וכמה מאמינים בו בברצלונה, בתקווה שהוא יכול להגיע רחוק.

14 שחקנים לא נמצאים בגלל פגרת הנבחרות: פאו קוברסי, פדרי, דני אולומו, פרמין לופס, לאמין ימאל, פראן טורס, פרנקי דה יונג, רוברט לבנדובסקי, ז’ול קונדה, מרקוס רשפורד, אנדראס כריסטנסן, ראפיניה, רונאלד אראוחו ורוני ברדג’י, כשבנוסף מי שלא התאמנו בגלל פציעה הם גאבי ומארק-אנדרה טר שטגן.

אז עם מי גורן כן התאמן? שבעה שחקנים מהסגל של הקבוצה הבוגרת: ז’ואן גארסיה, וויסצ’ך שצ’סני, אלכס באלדה, אריק גארסיה, מארק קסאדו, מארק ברנאל וג’רארד מרטין. שבעת השחקנים הללו וחמשת השחקנים שהוקפצו ממחלקת הנוער, ביניהם גורן, הם השמות שהיו באימון בסך הכל, כאמור ללא פליק.

