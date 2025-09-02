יום שלישי, 02.09.2025 שעה 14:18
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

נשאר בכוכב: עומרי גלזר לא יגיע למכבי תל אביב

חשיפת "שיחת היום": סוף לסאגה. המנהל הטכני של הסרבים, מרקו מרין, אישר שהמהלך להעברת השוער הישראלי לאלופת ישראל לא יקרה, והשחקן יישאר אצלם

|
עומרי גלזר (IMAGO)
עומרי גלזר (IMAGO)

בימים האחרונים היה שיח לא קטן לגבי האפשרות שעומרי גלזר יחזור לישראל ואף יחתום אצל מכבי תל אביב, אך כעת בחשיפה בתוכנית “שיחת היום”, אנחנו כאן ב-ONE מגלים שהדבר הזה לא יקרה, ושהשוער הישראלי ימשיך לשחק בעונה הקרובה אצל הקבוצה הסרבית.

לאחר שיחה עם המנהל הטכני של הכוכב האדום בלגרד, מרקו מרין, הוא אישר שהמהלך לא יקרה בקיץ הזה ושגלזר ימשיך ללבוש את המדים של הסרבים. אם המהלך היה קורה, זה היה קורה רק במסגרת של עסקת השאלה, אך כאמור בכל מקרה זה לא רלוונטי וגלזר לא ילבש צהוב העונה.

בנוסף, נודע גם שהמהלך הוא מורכב מאוד בגלל בעיות מיסוי, ואם אכן גלזר היה בוחר להגיע למכבי ת”א הוא היה מפסיד לא מעט כסף והעניין הוא מורכב מאוד. בכל מקרה, גלזר פתח לא מזמן עונה מספר 3 בכוכב האדום בלגרד, כאשר העונות היו עמוסות בעליות וירידות, כשלפרקים היה שוער ראשון ולפרקים שני.

עומרי גלזר (IMAGO)עומרי גלזר (IMAGO)

גלזר כבר רשם 64 משחקים במדי הכוכב האדום בלגרד, התחנה הראשונה שלו בחו”ל. לפני כן הוא רשם 62 הופעות במכבי חיפה, 83 הופעות בהפועל באר שבע, 8 הופעות בהפועל רעננה אצלה גדל לפני שעבר למחלקת הנוער של מכבי חיפה, וגם 33 הופעות בנס ציונה.

עד כמה התקופה של גלזר בכוכב עם עליות וירידות? העונה הזו מסבירה את זה יותר טוב מהכל. שישה מחזורים כבר שוחקו בליגה הסרבית, וגלזר ישב על הספסל בשני המשחקים הראשונים. לאחר מכן הוא כבר פתח בשער ושיחק 90 דקות כמובן בשני המשחקים שאחרי זה, ובמשחק אחרי זה הוא גם לא ישב על הספסל.

