בב"ש בודקים את האפשרות לצרף את עוז בילו

בצל החיפושים אחרי בלם זר, בהפועל באר שבע רוצים חיזוק נוסף להתקפה לקראת סגירת חלון ההעברות ב-21 בספטמבר, כששמו של עוז בילו עלה כמועמד להגיע לעמדת הכנף הימנית.

מאחר ואילון אלמוג רוצה לעזוב את הקבוצה אחרי שלא זכה לדקת משחק אחת נגד עירוני טבריה, ייתכן ומי שהוא יוצע בתמורה על ידי נציגיו ויעשה את הדרך לנתניה. נכון לעכשיו לא הוצע מתווה אלמוג-בילו, כשגם בבאר שבע לא סגורים האם הם רוצים לשחרר את אלמוג לגמרי, מאחר ועדיין מחזיקים ממנו מאוד למרות דקות המשחק המעטות שקיבל עד כה.

במקביל, במועדון מצפים להתקדמות בגזרת ארנולד פול גריטה. החלוץ אמור להגיע לסיכום מול ראשי הפועל באר שבע על התרת חוזהו, כדי שיוכל לעבור לאוניברסיטטה קלוז' הרומנית שם כבר הגיע להסכמות אישיות, אבל הרומנים יחכו עד סוף היום (שלישי) ואם לא, יקדמו מגעים מול חלוץ אחר.