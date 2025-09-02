יום שלישי, 02.09.2025 שעה 14:16
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

בב"ש בודקים את האפשרות לצרף את עוז בילו

שמו של שחקן נתניה עלה כמועמד לחזק את הכנף הימנית, ייתכן טרייד על אילון אלמוג. גריטה עדיין לא סיכם על התרת חוזהו, בקבוצה ממשיכים לחפש בלם זר

|
עוז בילו מאושר (רועי כפיר)
עוז בילו מאושר (רועי כפיר)

בצל החיפושים אחרי בלם זר, בהפועל באר שבע רוצים חיזוק נוסף להתקפה לקראת סגירת חלון ההעברות ב-21 בספטמבר, כששמו של עוז בילו עלה כמועמד להגיע לעמדת הכנף הימנית.

מאחר ואילון אלמוג רוצה לעזוב את הקבוצה אחרי שלא זכה לדקת משחק אחת נגד עירוני טבריה, ייתכן ומי שהוא יוצע בתמורה על ידי נציגיו ויעשה את הדרך לנתניה. נכון לעכשיו לא הוצע מתווה אלמוג-בילו, כשגם בבאר שבע לא סגורים האם הם רוצים לשחרר את אלמוג לגמרי, מאחר ועדיין מחזיקים ממנו מאוד למרות דקות המשחק המעטות שקיבל עד כה.

במקביל, במועדון מצפים להתקדמות בגזרת ארנולד פול גריטה. החלוץ אמור להגיע לסיכום מול ראשי הפועל באר שבע על התרת חוזהו, כדי שיוכל לעבור לאוניברסיטטה קלוז' הרומנית שם כבר הגיע להסכמות אישיות, אבל הרומנים יחכו עד סוף היום (שלישי) ואם לא, יקדמו מגעים מול חלוץ אחר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?
מה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?נגןאנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
אנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהדנגןהשיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאו
השיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאונגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */