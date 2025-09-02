"ככל שיתאפשר לי, אעזור להפועל תל אביב"

הנבחרת הצעירה נחתה אתמול (שני) בבוסניה והרצגובינה לקראת המשחק שייערך ביום שישי (19:00) בין שתי הנבחרות במסגרת מוקדמות אליפות אירופה עד גיל 21, וזכתה לקבלת פנים חמה במדינה, לאחר שקבוצת ‘אם טי אברהם’, דאגו לדגלי ישראל ושלטים בשפה העברית בנמל התעופה של מוסטאר. מי שאד לכך הוא בעלי הפועל תל אביב לשעבר, והבעלים של קבוצת ז’רינסקי מוסטאר המקומית, אמיר כבירי, שכעת מדבר בתכנית “שיחת היום” ב-ONE.

צהריים טובים אמיר, מה שלומך?

”צהריים טובים, ברוך השם. אני עוקב כמובן אחרי מה שקורה בארץ וכשהנבחרת בארץ צריך לתת לה להרגיש בבית”.

אתם נמצאים במדינה מוסלמית ודאגת לקבלת פנים חמה.

”זו מדינה מוסלמית. החלק של מוסטאר הוא בשליטה קרואטית. באופן היסטורי, הסרבים והקרואטים תומכים במדינת ישראל, והבוסנים לא. בחלק הבושניאקי היה סיכון לשחק, אז הפעלנו את כל המנופים האפשריים כדי שהמשחק יעבור אלינו”.

כמה קהל יהיה?

”לא יהיה קהל מטעמי ביטחון, היו דיבורים על מפגני אנטישמיות, אז הוחלט לעשות את זה ללא קהל”.

מה קורה עם הקבוצה שלך?

”אנחנו השנה זכינו באליפות. לא מזמן העפלנו לשלב הליגה בקונפרנס ליג. מאז שהגעתי לקחנו שלוש אליפויות ושני גביעים, העפלנו לשלב הליגה כאמור”.

קבוצתו של כבירי חוגגת דאבל (איגמאן)

איך פה אתה מצליח אחרי ההתרסקות עם הפועל תל אביב?

”עם הפועל זה מקרה מאוד ספציפי, שלקחתי את המקום עם חובות. פה זה הרבה פחות רגשי, ההחלטות נלקחות מהשכל ופחות מהרגש”.

משפחת ספרא דיברו איתך לפני שלקחו את הפועל תל אביב. היה לך גם חלק מאחורי הקלעים, אתה תיווכת בין הצדדים.

”באופן עקרוני דייויד מינצברג פנה אליי לפני שאדמונד ספרא רכש במטרה שאהיה ספונסר של המועדון. כמו שאמרתי, ככל שיתאפשר לי אעזור למועדון. ואז נוצרה סיטואציה חיובית שבה ספרא החל להתעניין. עשיתי מה שכל אוהד של הפועל תל אביב היה עושה, עשיתי כל מה שיכולתי כדי שהוא ירכוש את המועדון.

“בכל משא ומתן חשוב שיהיה מישהו באמצע, שיודע מה הגורמים והיה חשוב לי שהעסקה שלי לא תיפול בגלל מחלוקות כלכליות. גם הצדדים רצו לסגור את העסקה, ניסיתי מהניסיון שלי לומר לו על מה הוא צריך להתעקש כדי שהפועל תל אביב תהיה מועדון מוביל ובריא, ואני מאוד שמח שהצלחתי לגרום לזה לקרות”.

אבל הקבוצה התרסקה בתקופה שלו.

”בפן הספורטיבי אתה צודק. בפן הכלכלי הוא עמד בכל ההתחייבויות שלו”.

ספרא יקח את הפועל תל אביב לשנים יפות?

”ללא ספק. אמרתי בעבר שהפועל תל אביב הוא המועדון עם פוטנציאל הגדילה הגדול בישראל. צריך לתת למועדון שקט, לצוות שקט, הם עושים עבודה מאוד טובה ועושים רכש מושכל. אני לא מדבר על תהליכים, אני מאמין שתהליכים והישגים במקביל”.

אדמונד ומואיז ספרא (אופיר מגדל)

אם ז’רינסקי משחקת נגד מכבי תל אביב, כמה ייגמר?

”במוסטאר אני מעריך שננצח את מכבי תל אביב, בארץ יהיה קשה. אנחנו עומדים מול קבוצה. סטטיסטית, באירופה, מפגש מול קבוצה ישראל יהיה חייב לקרות”.

מה עם התיק שלך והפירוק מול הפועל תל אביב?

”אני חושב שבסיכומו של דבר צריך לתת לתהליך להתמשך כמו שהוא. אם היה דברים בגו כפי שפורסם בדו”ח, ברור לך שבית הדין היה מכריע זאת ממזמן. מי שרצה לעשות את ההון הציבורי שלו כבר עשה, ואני מעריך שכל הצדדים רוצים להשאיר את זה מאחור”.

שלום קוטלר המפרק הגיע איתך להבנות?

”אני מניח שכל הצדדים רוצים לשים את זה מאחור. אצלי זה מאחוריי”.

כולל חיים רמון?

”את זה תצטרך לשאול אותו”.

אתה תרצה להגיע למשחקים של הפועל תל אביב בעתיד?

”אני אוהד הפועל תל אביב, מעולם לא הסתרתי את זה, כשאהיה בארץ ויהיו משחקים אני מאמין שתגיע”.

דובר בעבר על זה שתהיה ספונסר לקבוצת הכדורסל.

”עופר ינאי עושה שם עבודה מאוד טובה, הדבר הכי חשוב שהוא עושה בקבוצה זה להחזיר את ההישגיות למועדון”.

הוא הולך על כל הקופה בקבוצת יורוליג.

”אני מאמין שהוא יודע מה הוא עושה, הוא אדם מאוד חכם ממה שהתרשמתי ואני מקווה בשבילו ובשביל המועדון שזה ייגמר בצורה טובה”.