"אין בכירים כרגע, מסתמכים על צעירים"

פותחים עונה. אתמול (שני) אחר הצהריים הפועל ניר רמת השרון פתחה את אימוניה, רשמית, יש לומר, יחד עם רונן וינשטיין על הקווים. באימון לא נמצאו שחקנים בכירים מליגה א' או ב', אלא חבר'ה צעירים שרעבים לקבל דקות משחק ורוצים לשחק בליגה א'.

את עונת 2025/26 הקרובה, זו שמבעד לחלון, הפועל ניר רמת השרון תפתח בליגה א' דרום עם מינוס נקודה בפועל. במוצאי השבת (ה-6 בספטמבר) תצא לאצטדיון 'נינו' בקריית מלאכי, שם תפגוש את החבר'ה של צביקה לוי, מכבי קריית מלאכי, שאתמול הפסידו 1:0 במסגרת הגביע לעירוני אשדוד.

רונן וינשטיין אמר ל-ONE: "לא הגיעו לאימון הפתיחה שחקנים בכירים, כרגע אנחנו מתעסקים רק בצעירים. ברגע שתהיה וודאות בדבר התקציב, נדע לעשות התאמות. אנחנו מגייסים שחקנים צעירים על מנת להעמיד קבוצה למשחק במוצאי השבת מול קריית מלאכי.

"לא יהיה פשוט בכלל. לא זכורה לי סיטואציה כזו, שלקבוצה, שלושה ימים לפני משחק, אין ולו שחקן אחד בסגל. מצד שני, אני מאמין במקום, מדובר בהפועל ניר רמת השרון, מועדון עם מסורת, קבוצה ששיחקה בליגת העל.

"יש כאן את כל התנאים להצלחה, מהמגרש ועד לאנשים המיוחדים במקום. ההיסטוריה לא תיעלם והעתיד ימשיך להיכתב. אם לא הייתי מאמין, לא הייתי כאן. אני והצוות שלי נגייס את השחקנים הראויים למועדון העונה, שיתנו הכל עד כר הדשא ויעשו, בעזרת השם, את הבלתי יאומן".