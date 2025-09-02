יום שלישי, 02.09.2025 שעה 12:51
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

הטריידים יכללו 50% ממכירה עתידית על כל שחקן

פרטים חדשים על העסקאות בין חיפה לבית"ר: הירוקים ישלמו 1.1 מיליון אירו על קאני וחג'ג' יעשה את הדרך ההפוכה. 50% יישמרו גם בטרייד זסנו - אלימלך

|
אלימלך, קאני, חג'ג' וזסנו (עמרי שטיין, רדאד ג'בארה ואורן בן חקון)
אלימלך, קאני, חג'ג' וזסנו (עמרי שטיין, רדאד ג'בארה ואורן בן חקון)

המו"מ בין בית"ר ירושלים למכבי חיפה על הטרייד הכפול לפיו סילבה קאני וזוהר זסנו יעברו לכרמל, ועילאי חג'ג' ורועי אלימלך יעשו את הדרך לירושלים – על סף חתימה.

פרטים חדשים על הטרייד הגיעו לידי ONE, לפיהם הצדדים הגיעו להסכמה כי העסקה המרובעת הזו תכלול בתוכה זכויות של 50% ממכירה עתידית של כל אחד מהשחקנים.

הטרייד ראשון: סילבה קאני יעבור לחיפה ועילאי חג'ג' לבית"ר ירושלים. תנאי ההעברה: חיפה תשלם כ-1.1 מיליון אירו לבית"ר עבור קאני, עילאי חג'ג' יעשה את הדרך לבירה וחיפה תשאיר לעצמה 50% ממכירה עתידית של חג'ג', בית"ר משאירה לעצמה זכויות של 50% ממכירה עתידית של קאני.

דולב חזיזה מול סילבה קאני (שחר גרוס)דולב חזיזה מול סילבה קאני (שחר גרוס)

הטרייד השני: זוהר זסנו יעבור לחיפה, רועי אלימלך יעבור לבית"ר ירושלים. תנאי העברה: שחקן תמורת שחקן, בנוסף - חיפה משאירה לעצמה 50% רווח ממכירה עתידית של אלימלך, בית"ר משאירה לעצמה 50% רווח ממכירה עתידית של זוהר זסנו.

העסקה תיחתם רשמית לאחר שזוהר זסנו, רועי אלימלך ועילאי חג'ג' יחתמו על החוזים החדשים שלהם. הפערים בין בית"ר לעילאי חג'ג' צומצמו מאוד והם על סף סיכום סופי, קאני כבר סיכם את כל תנאיו מול מכבי חיפה.

