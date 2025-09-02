בחיפה מצפים שמלמד ימצא קבוצה עד תום החלון

מכבי חיפה השאילה את קסנדר סברינה לקאסה פיה הפורטוגלית, מה שסולל את החתמתו של סילבה קאני, השאילה לעונה אחת חינם את הקשר ליאם חרמש לשריף טריאספול עם אופציית מכירה של 300 אלף דולר, ורגע לפני שחיפה מכריזה על הטריידים בין סילבה קאני וזוהר זסנו תמורת עילאי חג'ג ורועי אלימלך ומיליון אירו במועדון מצפים שגיא מלמד ימצא קבוצה עד תום מועד העברות.

מלמד, שמחזיק בחוזה לשנתיים נוספות, מודע לכך שאינו בתוכניות, אבל אין לו כל כוונה לעזוב אם לא ימצא חלופה מתאימה. במכבי חיפה לא מסתירים את האכזבה מתוצאת התיקו המאופסת מול בית"ר ירושלים ואחרי ניתוח המשחק המסקנה הייתה שהקבוצה לא שיחקה חכם והתעקשה לשחק דרך האמצע ודרך מרכז ההגנה הצפוף של בית"ר.

“שיחקנו עם הראש בקיר ולמעשה שיחקנו לידיים של בית"ר. לא היה נכון להוציא את ג’ורג’ה יובאנוביץ' והיה עדיף שבעשרה שחקנים של בית”ר היה נכנס טריבונטה סטיוארט לצד יובאנוביץ', אבל כמו שלא יצאנו מגדרנו אחרי הניצחון מול ריינה לא צריך לצאת מפרופורציות אחרי בית"ר”, אמרו בקבוצה.