14 שערים ובישולים יזכו את חטואל ב-25 אלף שקל

בהפועל חיפה נרשמה שביעות רצון מהחתמתו של חלוץ הרכש, רותם חטואל, שאמור להיות תוספת כח משמעותית לקבוצה יחד עם ג'בון איסט. לחטואל יש סעיף בחוזה, לפיו יזכה בבונוס של 25 אלף שקל אם יהיה מעורב ב-14 שערים ובישולים.

בתוך כך, בקבוצה קיבלו באכזבה גלויה את תוצאות הפציעה הקשה של הקשר סאלם ג'ידו, שסיים את העונה ועכשיו יחפשו קשר ישראלי או זר על מנת להשלים את החלל שהותיר ג'ידו. לדעת כולם במועדון הוא היה יכול להיות המחליף הראוי של תימוקו דיארה ששיחק בהפועל חיפה בעונה שעברה.

בנושא אחר, נראה שהרצון של מספר משקעים לקחת את הקבוצה מידיו של יואב כץ לא ייצא ככל הנראה לפועל והבעלים ימשיך לנהל את המועדון.

גורמים המעורבים בנושא סיפרו שלמרות הרצון הגדול להיכנס בשותפות של מספר משקיעים, יש לא מעט מכשולים בדרך והנושא לפי שעה הולך ומתרחק.