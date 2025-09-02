יום שלישי, 02.09.2025 שעה 09:28
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

14 שערים ובישולים יזכו את חטואל ב-25 אלף שקל

לחלוץ הרכש של הפועל חיפה הוכנס סעיף של בונוס אם הוא יהיה מעורב ב-14 שערים. אכזבה בקבוצה מחומרת הפציעה של סאלם ג'ידו. וגם: סאגת מכירת המועדון

|
רותם חטואל (אופיר מגדל)
רותם חטואל (אופיר מגדל)

בהפועל חיפה נרשמה שביעות רצון מהחתמתו של חלוץ הרכש, רותם חטואל, שאמור להיות תוספת כח משמעותית לקבוצה יחד עם ג'בון איסט. לחטואל יש סעיף בחוזה, לפיו יזכה בבונוס של 25 אלף שקל אם יהיה מעורב ב-14 שערים ובישולים.

בתוך כך, בקבוצה קיבלו באכזבה גלויה את תוצאות הפציעה הקשה של הקשר סאלם ג'ידו, שסיים את העונה ועכשיו יחפשו קשר ישראלי או זר על מנת להשלים את החלל שהותיר ג'ידו. לדעת כולם במועדון הוא היה יכול להיות המחליף הראוי של תימוקו דיארה ששיחק בהפועל חיפה בעונה שעברה.

בנושא אחר, נראה שהרצון של מספר משקעים לקחת את הקבוצה מידיו של יואב כץ לא ייצא ככל הנראה לפועל והבעלים ימשיך לנהל את המועדון.

גורמים המעורבים בנושא סיפרו שלמרות הרצון הגדול להיכנס בשותפות של מספר משקיעים, יש לא מעט מכשולים בדרך והנושא לפי שעה הולך ומתרחק.

