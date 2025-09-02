איסאק: היה מסע ארוך, רציתי להגיע רק לליברפול

בסוף זה קרה. אחרי סאגה ארוכה מאוד, ברגע האחרון של חלון ההעברות ליברפול רכשה את אלכסנדר איסאק בסכום היסטורי של 125 מיליון ליש”ט, והוא חתם קיץ מטורף של המייטי רדס, שהוציאו יותר כסף מכל קבוצה בעולם. פלוריאן וירץ, ג’רמי פרימפונג, הוגו אקיטיקה, מילוש קרקז ואלכסנדר איסאק, וזה לקבוצה שכבר הייתה אלופת אנגליה לפני כן.

בכל מקרה, איסאק שבר שתיקה והתראיין אחרי החתימה, זאת אחרי שנודע שילבש את הספרה 9: “היה מסע ארוך להגיע לכאן, אבל אני כל כך שמח להיות חלק מהקבוצה הזו, מהמועדון הזה, כל מה שהמועדון הזה מייצג. זה משהו שאני מאוד גאה בו, ואני לא יכול לחכות לעלות על כר הדשא ולייצג את הערכים של ליברפול”.

עוד אמר השבדי: “לדעתי יש לי הרבה מה לתרום, אבל אני גם חושב שיש לי הרבה מה לשפר כאן. אני חלוץ, אבל אני תמיד רוצה לתת עוד דברים, כמה שיותר דברים, לקבוצה שאני משחק בה. ברור שבעיקר גולים, אבל יש עוד דברים מעבר לזה. אני רוצה לזכות כאן בהכל”.

אלכסנדר איסאק (IMAGO)

לגבי למה בחר בליברפול: “אני רוצה לעשות היסטוריה, אני רוצה לזכות בתארים, זו המוטיבציה הכי גדולה עבורי ואני מרגיש שזה המקום המושלם לגדול כשחקן, לגדול כבן אדם וגם לקחת את הכדורגל שלי לרמה הגבוהה ביותר, ובכך גם לעזור למועדון הזה להתקדם גם כן, הכי רציתי להגיע לכאן”.

ויש גם את זו שנפרדו ממנה. אין ספק בכלל שהעניינים נהיו “מכוערים” בין איסאק לניוקאסל, והמועדון הוציא הודעה על המעבר של השחקן לליברפול, רק שההודעה הזו הייתה יבשה במיוחד. אף תודה, שום כלום. ליברפול הכינה סרטון מיוחד ומלא ברגש, המגפייז הוציאו הודעה בת 37 מילים, כאשר כל מה שצוין זה המחיר שהוא נמכר, וההופעות שלו בשחור ולבן.