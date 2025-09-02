יום שלישי, 02.09.2025 שעה 09:46
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
94-83ליברפול1
71-73צ'לסי2
61-63ארסנל3
61-53טוטנהאם4
63-53אברטון5
63-53סנדרלנד6
64-43בורנמות'7
51-43קריסטל פאלאס8
44-43מנצ'סטר יונייטד9
45-43נוטינגהאם פורסט10
44-33ברייטון11
45-13לידס12
34-53מנצ'סטר סיטי13
36-43ברנלי14
35-33ברנטפורד15
38-43ווסטהאם16
23-23ניוקאסל17
24-23פולהאם18
14-03אסטון וילה19
08-23וולבס20

איסאק: היה מסע ארוך, רציתי להגיע רק לליברפול

השבדי שבר שתיקה אחרי שהשלים את המעבר לאנפילד: "רוצה לעשות כאן היסטוריה, יש לי הרבה מה לתרום, והרבה מה לשפר". וגם: ההודעה היבשה של ניוקאסל

|
אלכסנדר איסאק חותם (האתר הרשמי של ליברפול)
אלכסנדר איסאק חותם (האתר הרשמי של ליברפול)

בסוף זה קרה. אחרי סאגה ארוכה מאוד, ברגע האחרון של חלון ההעברות ליברפול רכשה את אלכסנדר איסאק בסכום היסטורי של 125 מיליון ליש”ט, והוא חתם קיץ מטורף של המייטי רדס, שהוציאו יותר כסף מכל קבוצה בעולם. פלוריאן וירץ, ג’רמי פרימפונג, הוגו אקיטיקה, מילוש קרקז ואלכסנדר איסאק, וזה לקבוצה שכבר הייתה אלופת אנגליה לפני כן.

בכל מקרה, איסאק שבר שתיקה והתראיין אחרי החתימה, זאת אחרי שנודע שילבש את הספרה 9: “היה מסע ארוך להגיע לכאן, אבל אני כל כך שמח להיות חלק מהקבוצה הזו, מהמועדון הזה, כל מה שהמועדון הזה מייצג. זה משהו שאני מאוד גאה בו, ואני לא יכול לחכות לעלות על כר הדשא ולייצג את הערכים של ליברפול”.

עוד אמר השבדי: “לדעתי יש לי הרבה מה לתרום, אבל אני גם חושב שיש לי הרבה מה לשפר כאן. אני חלוץ, אבל אני תמיד רוצה לתת עוד דברים, כמה שיותר דברים, לקבוצה שאני משחק בה. ברור שבעיקר גולים, אבל יש עוד דברים מעבר לזה. אני רוצה לזכות כאן בהכל”.

אלכסנדר איסאק (IMAGO)אלכסנדר איסאק (IMAGO)

לגבי למה בחר בליברפול: “אני רוצה לעשות היסטוריה, אני רוצה לזכות בתארים, זו המוטיבציה הכי גדולה עבורי ואני מרגיש שזה המקום המושלם לגדול כשחקן, לגדול כבן אדם וגם לקחת את הכדורגל שלי לרמה הגבוהה ביותר, ובכך גם לעזור למועדון הזה להתקדם גם כן, הכי רציתי להגיע לכאן”.

ויש גם את זו שנפרדו ממנה. אין ספק בכלל שהעניינים נהיו “מכוערים” בין איסאק לניוקאסל, והמועדון הוציא הודעה על המעבר של השחקן לליברפול, רק שההודעה הזו הייתה יבשה במיוחד. אף תודה, שום כלום. ליברפול הכינה סרטון מיוחד ומלא ברגש, המגפייז הוציאו הודעה בת 37 מילים, כאשר כל מה שצוין זה המחיר שהוא נמכר, וההופעות שלו בשחור ולבן.

ליברפול שוברת שיא אנגלי ומחתימה את איסאק
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןאנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
אנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהדנגןהשיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאו
השיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאונגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרסנגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */