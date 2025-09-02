ענו: האם מנור סולומון קיבל את ההחלטה הנכונה?

מנור סולומון חתם בתחנה שישית בקריירה, וראשונה בספרד. הכוכב הישראלי הצטרף לליגה הספרדית וחבר לוויאריאל, ובכך הוא עזב את אנגליה לראשונה מאז שיצא לאירופה. אחרי 24 שעות הפכפכות מאוד תמו הלילה (בין שני לשלישי) עם חתימה אצל הצוללת הצהובה.

