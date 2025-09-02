יום שלישי, 02.09.2025 שעה 09:22
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
93-63אתלטיק בילבאו2
71-83ויאריאל3
73-73ברצלונה4
73-53אספניול5
64-43חטאפה6
52-43אלצ'ה7
54-44בטיס8
42-43ולנסיה9
43-43ראיו וייקאנו10
43-33אלאבס11
35-53סביליה12
32-13אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
35-13אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
24-33ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

הצד הפחות נעים: "מנור תמך ברצח עם", "בושה"

לצד תגובות וולקאם, הישראלי קיבל כמה ציוצים נגד המעבר לוויאריאל: "רק הציונים רוצים את מנור", "נקווה שהקבוצה הזו תרד ליגה", "שיז***ן סולומון"

|
מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)

מנור סולומון חתם בתחנה שישית בקריירה שלו, וראשונה בספרד. הכוכב הישראלי מגיע ללה ליגה והוא הושאל לוויאריאל, מה שאומר שהוא גם ישחק בשלב הליגה של ליגת האלופות, והוא יתחיל את המסע החדש שלו מיד אחרי פגרת הנבחרות, זאת לאחר שזומן לסגל של רן בן שמעון כמובן.

וכמו שהתרגלנו, יש גם אוהדים שפחות אוהבים את הסיפור, ולא מוכנים לקבל כל קשר לישראל מאז המלחמה. הציוץ של ויאריאל לוולקאם של מנור קיבל לא מעט תגובות אנטי ישראליות, כשבין היתר היו תגובות של דגלי פלסטין, של הקאות, “שחררו את פלסטין”, “אף אחד לא רוצה את מנור למעט הציונים”.

עוד כמה תגובות שנרשמו ברשת X (לשעבר טוויטר): “מגיע למנור לקבל את השנאה הזו, הוא תמך ברצח העם שהמדינה שלו מבצעת”, “בושה שוויאריאל החתימה שחקן שתמך ברצח עם בעזה, שיז***ן מנור סולומון”, “תומאס פארטיי (חשוד באונס) ומנור סולומון בוויאריאל? נתפלל שהקבוצה תרד ליגה”.

בכל מקרה, כן יש צורך לציין שהיו לא מעט תגובות טובות, גם של ישראלים שהגיבו לקהל הספרדי שהם מקבלים שחקן עם דריבל טוב עם הסבר עליו, ואנשים הגיבו על מנת לנהל דיון אמיתי ולהבין מי הוא הרכש החדש. בנוסף, היו לא מעט אוהדי טוטנהאם שלא אהבו את המהלך וחשבו שיש לו מקום בלונדון.

בדקה ה-94: סלטה מחלצת 1:1 מוויאריאל
