סולומון: שמח מאוד, אלה היו 24 שעות משוגעות

זה היה יום שמנור סולומון לא ישכח כל כך מהר. ביום האחרון של חלון ההעברות הוא כבר היה בדרך מטוטנהאם לקריסטל פאלאס, אבל לבסוף ישחק העונה בליגה הספרדית אחרי שהושאל לוויאריאל. שבע דקות בלבד לסגירת החלון בספרד עוד לא היה אישור סופי בנוגע לעסקה, אך לבסוף הוא הגיע וכוכב נבחרת ישראל ישחק בצוללת הצהובה.

“אלה היו 24 שעות משוגעות, אבל אני שמח מאוד ומוכן לאתגר החדש", כתב סולומון בסטורי באינסטגרם, שם שיתף את הודעת ויאריאל על הצטרפותו. בנוסף, הקיצוני הוסיף אמוג’י של לב צהוב והוסיף בספרדית: “שמח להיות כאן, נתראה בקרוב".

גם פורטו הייתה על הפרק מבחינת סולומון, אבל הוא העדיף שלא לעבור לפורטוגל וישחק העונה אצל השכנה. זו תהיה בעצם הפעם הראשונה שסולומון ישחק בספרד אחרי שעבר במהלך הקריירה בשחטאר דונייצק האוקראינית, אליה הגיע ממכבי פ"ת, ושיחק גם בפולהאם, טוטנהאם ולידס, לה עזר לעלות ליגה.

מנור סולומון (IMAGO)

קבוצתו החדשה של סולומון במקום השלישי בליגה הספרדית עם שבע נקודות, כמו לברצלונה ולאספניול, ומרחק שתי נקודות מריאל מדריד ואתלטיק בילבאו. אחרי פגרת הנבחרות הצוללת הצהובה תתארח אצל אתלטיקו מדריד למפגש מסקרן ולאחר מכן יגיע מחזור הפתיחה של ליגת האלופות מול לא אחרת מאשר טוטנהאם.