ליגה אנגלית 25-26
94-83ליברפול1
71-73צ'לסי2
61-63ארסנל3
61-53טוטנהאם4
63-53אברטון5
63-53סנדרלנד6
64-43בורנמות'7
51-43קריסטל פאלאס8
44-43מנצ'סטר יונייטד9
45-43נוטינגהאם פורסט10
44-33ברייטון11
45-13לידס12
34-53מנצ'סטר סיטי13
36-43ברנלי14
35-33ברנטפורד15
38-43ווסטהאם16
23-23ניוקאסל17
24-23פולהאם18
14-03אסטון וילה19
08-23וולבס20

סולומון יפגוש את טוטנהאם בחוץ אחרי הפגרה

מפגש פיקנטי בדרך: הישראלי רק חתם בוויאריאל אך הפתיחה תהווה אתגר קשה: אתלטיקו היריבה הראשונה אותה יפגוש ומיד אחריה האקסית בפתיחת ליגת האלופות

|
מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)

מנור סולומון השלים ברגע האחרון את מעברו מטוטנהאם ומגיע לליגה הספרדית, שם ילבש את מדי ויאריאל בעונה הקרובה לאחר שעבר בהשאלה ללא אופציית רכישה.

הישראלי מגיע לצוללת הצהובה שפתחה את העונה בצורה מצוינת בלה ליגה, כשהיא במקום התשיעי עם 7 נקודות מתוך 9 אפשריות, אך כבר במשחקיו הראשונים של סולומון מצפים לו אתגרים קשים מאוד.

עם החזרה מפגרת הנבחרות, ויאריאל תפגוש בליגה ביום שבת, 13.9, את אתלטיקו מדריד למשחק חוץ קשה בסיומו תקווה להשאיר את הקולצ’ונרוס בתחתית ללא ניצחונות.

שלושה ימים בלבד לאחר מכן כבר יתקיים מפגש פיקנטי כשמנור סולומון ייצא למגרש שהוא מכיר מצוין, כשיפגוש את האקסית טוטנהאם למשחק חוץ באנגליה במסגרת המחזור הראשון של ליגת האלופות.

