הנבחרת ורגעי המתח: מאחורי המעבר של סולומון

הישראלי חתם בוויאריאל בתום דרמה גדולה: ההתחשבות מבן שמעון, השיחה עם מאמן פאלאס, קריסת העסקה ורגעי המתח בדרך להשלמת המעבר ללה ליגה. כל הפרטים

מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)

אתמול (שני) לאור הדרמה הגדולה שחלה עם מנור סולומון, מאמן נבחרת ישראל רן בן שמעון שחרר אותו מהאסיפה עם הנבחרת כדי שיוכל להתמקד בהשלמת המעבר ליעד שבו יוכל לקבל דקות משמעותיות.

אוליבר גלאסנר דיבר עם סולומון לפני המעבר שהיה צפוי לקריסטל פאלאס והסביר כי הוא מייעד לו תפקיד מרכזי ומחכה להגעתו, הכל כבר היה מוכן להשלמת המעבר, אך בסופו של דבר, כפי שפורסם לראשונה ב-ONE, העסקה קרסה.

לקראת סופו של חלון ההעברות טוטנהאם החליטה לשנות את עמדתה ופוצצה את המעבר, לאחר שהעסקה כבר הייתה סגורה, בגלל עניינים כספיים.

מנור סולומון, טוטנהאם שינתה את עמדתה ופוצצה את המעבר (IMAGO)מנור סולומון, טוטנהאם שינתה את עמדתה ופוצצה את המעבר (IMAGO)

מיד לאחר מכן המיקוד עבר לשתי אופציות: ספרד או פורטוגל, ויאריאל או פורטו. מנור סולומון כאמור בחר להצטרף לצוללת הצהובה ותהליך המעבר החל, אך השעה המאוחרת לא הבטיחה שהעסקה יכולה לעבור בזמן.

ב-23:53 שעון ספרד, 7 דקות לפני סגירת חלון ההעברות בליגה הספרדית, עוד לא היה אישור סופי שהמעבר יצליח לקרות בזמן. כל המעורבים עבדו כדי לעמוד באתגר ולבסוף הגיע האישור המיוחל: מנור סולומון חתם לעונה הקרובה בוויאריאל בהשאלה ללא אופציית רכישה.

מנור סולומון, חתם בוויאריאל (IMAGO)מנור סולומון, חתם בוויאריאל (IMAGO)

הישראלי יגיע לצוללת הצהובה אשר נחשבת לקבוצת צמרת בליגה הספרדית, ואף פתחה את העונה בצורה מצוינת. היא ממוקמת במקום השלישי בטבלה עם שני ניצחונות ותיקו אחד, שבהם כבש שמונה שערים וספגה אחד בלבד.

ויאריאל הצהובה מכרה כמה שחקני התקפה משמעותיים בקיץ ובראשם אלכס באאנה שהצטרף לאתלטיקו מדריד. בנוסף, גם ירמי פינו עבר לקריסטל פאלאס, ותיירנו בארי הצטרף לאברטון, כשמנור סולומון ירכיב חלק מהקו ההתקפי החדש.

