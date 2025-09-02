מגיע לאנגליה: דונארומה חתם במנצ'סטר סיטי

מנצ’סטר סיטי סיפקה החתמות רבות בפתיחת הקיץ בגלל גביע העולם למועדונים, אך מאז הורידה קצב. היום (שלישי), אחרי שחלון ההעברות כבר נסגר, הקבוצה של פפ גווארדיולה הודיעה על החתמה גדולה אחרונה לעונת 2025/26, עם צירופו של ג’אנלואיג’י דונארומה.

כבר היה ברור הקיץ כי אלוף אירופה עם פאריס סן ז’רמן יעזוב את הקבוצה לאחר הזכייה ההיסטורית בליגת האלופות, ובעקבות סיום עידן אדרסון בסיטי החליטו ללכת על האיטלקי בכל הכוח, ואף השיגו אותו בעסקת השאלה.

דונארומה מגיע למועדון שכבר החתים הקיץ שוער אחר, ג’יימס טראפורד, שעד כה פתח בין הקורות בליגה. אמנם האיטלקי צפוי להיות השוער הראשון, אך צפויה לו תחרות מצד האנגלי שלא הגיע כדי לשבת על הספסל.

השוער האיטלקי בן 26 בלבד וכבר הספיק לזכות בארבע אליפויות צרפת עם פ.ס.ז’ מאז שעזב את מילאן, כמו גם שני גביעי צרפת וכמובן ליגת האלופות. הוא אף הפך לאלוף אירופה במדי נבחרת איטליה עם הזכייה ביורו 2021.