"אני אדם של שלום, כואב שאנשים וילדים נפגעים"

נבחרת איטליה תפגוש פעמיים את נבחרת ישראל במשך חודשי ספטמבר-אוקטובר, זאת כחלק ממוקדמות המונדיאל באירופה, בה שתי הנבחרות הוגרלו לאותו הבית. היום (שני), מאמנה החדש של האזורי, ג’נארו גאטוזו, ערך מסיבת עיתונאים, בה התייחס בין היתר גם למצב בין ישראל לעזה.

“אני איש של שלום וזה שובר לי את הלב לראות אזרחים וילדים נפגעים, זה פוגע לי בלב. למרות זאת, אנחנו עובדים קשה, בייחוד ההתאחדות האיטלקית, כדי למצוא פתרונות ולהבטיח משחק מושלם באודינה בחודש הבא (שם תארח את נבחרת ישראל), גם ממקום של ביטחון.

“המשימה שלנו היא לבצע את העבודה שלנו, אבל אני מקווה שימצאו פתרון לשלום שיגיע לא רק בישראל. זה דבר שפוגע לי בלב ומכאיב לי מאוד”.