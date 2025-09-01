הפועל כפר שלם ומכבי יפו מעוניינות בניב פליטר

הליגה הלאומית תשלים היום (שני) את המחזור השני, כשבמוקד המשחק בין מכבי יפו להפועל ר"ג, שתי קבוצות שרוצות להתברג בצמרת הגבוהה, כשבינתיים, שוק ההעברות ממשיך להיות פעיל.

מי שמעורר עניין הוא המגן הימני ניב פליטר, ששיחק בעונה שעברה במדי פראלימני הקפריסאית. השחקן בן ה-24 זוכה להתעניינות מהפועל כפר שלם וממכבי יפו, במדיה כבר שיחק בעבר וצפוי לחתום ביעד חדש בשבוע הקרוב אם לא יחולו הפתעות.

פליטר, שיחק כבר בליגת העל במדי מכבי בני ריינה לפני כשנתיים, כאשר עוד קודם לכן, בעקבות הפריצה שחווה במכבי יפו, חתם על חוזה לארבעה שנים במדי סגנית האלופה, הפועל ב"ש. כזכור, המגן דחה הצעה ממכבי בני ריינה מוקדם יותר הקיץ.

גם רמת גן תצרף שחקן?

עוד בליגה הלאומית, גם הפועל ר"ג עשויה לצרף שחקן חדש בקרוב: מי שמתאמן עם הקבוצה, הוא קשרה של הפועל עכו בעונה שעברה, מרקו טוליו, שמועמד לחזק את הקבוצה. הברזילאי עשוי להגיע במקומו של הקשר הקולומביאני, קרלוס סינסטרה, שלא מצליח עד כה להרשים.