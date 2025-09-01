דיווח ברוסיה: נמניה סטואיץ' בדרך למעבר לסוצ'י

לפי דיווחים בתקשורת הרוסית, הבלם הסרבי נמניה סטואיץ' מתקרב לעזוב את מכבי תל אביב ולעבור לסוצ'י. סטואיץ', שהצטרף לקבוצה רק לפני שנה וזכה עמה באליפות, כבר הגיע לרוסיה וצפוי לעבור בדיקות רפואיות לפני החתימה הרשמית, כך נטען ברוסיה.

על פי ההערכות, מכבי תל אביב תרוויח מהעסקה כ־1.5 מיליון אירו, סכום הגבוה בכ־300 אלף אירו מהסכום ששולם עבורו לכוכב האדום בלגרד. בסוצ'י מתכננים להציג את סטואיץ' באופן רשמי כשחקן חדש במהלך היום.

המעבר מהווה מכה לא פשוטה עבור המאמן ז'ארקו לאזטיץ', שייאלץ להסתדר ללא אחד מעמודי התווך בהגנה שלו. עם החתימה בסוצ'י, יצטרף סטואיץ' גם לסגל של דרגן סטויקוביץ', מאמן נבחרת סרביה, שם הוא נחשב לאחד השחקנים המבטיחים בקו האחורי.