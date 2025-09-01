יום שני, 01.09.2025 שעה 15:00
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

דיווח ברוסיה: נמניה סטואיץ' בדרך למעבר לסוצ'י

הבלם הסרבי של מכבי תל אביב בדרך החוצה מאלופת ישראל, כשהצהובים צפויים לקבל עבורו כ-1.5 מיליון אירו. יעבור בקרוב בדיקות רפואיות בקבוצתו החדשה

|
נמניה סטואיץ' (רדאד ג'בארה)
נמניה סטואיץ' (רדאד ג'בארה)

לפי דיווחים בתקשורת הרוסית, הבלם הסרבי נמניה סטואיץ' מתקרב לעזוב את מכבי תל אביב ולעבור לסוצ'י. סטואיץ', שהצטרף לקבוצה רק לפני שנה וזכה עמה באליפות, כבר הגיע לרוסיה וצפוי לעבור בדיקות רפואיות לפני החתימה הרשמית, כך נטען ברוסיה.

על פי ההערכות, מכבי תל אביב תרוויח מהעסקה כ־1.5 מיליון אירו, סכום הגבוה בכ־300 אלף אירו מהסכום ששולם עבורו לכוכב האדום בלגרד. בסוצ'י מתכננים להציג את סטואיץ' באופן רשמי כשחקן חדש במהלך היום.

המעבר מהווה מכה לא פשוטה עבור המאמן ז'ארקו לאזטיץ', שייאלץ להסתדר ללא אחד מעמודי התווך בהגנה שלו. עם החתימה בסוצ'י, יצטרף סטואיץ' גם לסגל של דרגן סטויקוביץ', מאמן נבחרת סרביה, שם הוא נחשב לאחד השחקנים המבטיחים בקו האחורי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןאנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
אנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהדנגןהשיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאו
השיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאונגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרסנגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */