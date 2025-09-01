יום שני, 01.09.2025 שעה 15:00
בב"ש מקווים שעד החזרה לליגה יצטרף בלם

במועדון ממתינים להזדמנות ומעוניינים גם בשחקן כנף. קלוז' באולטימטום לגריטה, שעדיין צריך להגיע להסדר כספי מול האדומים וזוכה לעניין גם מריינה

שחקני הפועל באר שבע חוגגים (מרטין גוטדאמק)
שחקני הפועל באר שבע חוגגים (מרטין גוטדאמק)

אחרי שיצאה לפגרת הנבחרת באנרגיות נהדרות עם ה-0:7 המדהד מול עירוני טבריה, בהפועל באר שבע מקווים לנצל את ימי הפגרה לחיזוק הקבוצה בעמדות הבלם והכנף. בבאר שבע מאמינים שאחרי סגירת מועדי ההעברות באירופה יהיו הזדמנויות טובות יותר ולכן ממתינים בסבלנות.

במועדון מקווים לסגור בקרוב את העניינים מול ארנולד גריטה, שסיכם את תנאיו באוניברסיטטה קלוז' וצריך להגיע עם באר שבע להסדר כספי מאחר שהוא מחזיק בחוזה גבוה מאוד. יחד עם זאת, הקבוצה הרומנית לא אוהבת את ההתמהמהות של גריטה ואם לא יסדיר את ענייניו עד מחר בבוקר הם יוותרו עליו וימשיכו הלאה, כשחלון ההעברות ברומניה נסגר ב-6.9. גם בני ריינה מעוניינת בשחקן, אבל לא מוכנה לשלם אפילו חצי משכרו הנוכחי. 

בינתיים, מיגל ויטור בדרכו מפורטוגל לישראל ביחד עם אשתו ובנותיו שחלקן חזרו הבוקר ללימודים. מי שיעשה את הדרך ההפוכה הוא הלדר לופס שקיבל אישור להמריא לצורך חופשה משפחתית קצרה.

הלדר לופס חוגג (מרטין גוטדאמק)הלדר לופס חוגג (מרטין גוטדאמק)

בקבוצה מחכים בקוצר רוח לסגירת חלון ההעברות בברזיל (בין יום שלישי לרביעי), שיסגור את הסיכוי של לוקאס ונטורה לחזור לברזיל, שם הוא מחוזר על ידי פורטאלזה מהמקום הלפני אחרון בליגה. גם אז, מקווים שלא יבוצעו ניסיונות ממועדונים מליגות בהן ההעברות עדיין מתקיימות, כמו איחוד האמירויות וטורקיה.

