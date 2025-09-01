"מכבי ת"א צריכה את מילסון, אין פה שום סיכון"

מכבי תל אביב פתחה אתמול (ראשון) את דרכה בעונת 2025/26 בליגת העל עם ניצחון מרשים 0:4 על מכבי נתניה. בתוך כך, אלופת המדינה עדיין פועלת מאחורי הקלעים בנוגע לרכש כדי לסגור את הסגל הסופי עד תום מועד הרישום באירופה. הפרשן ושחקן העבר של הצהובים, אבי נמני, עלה היום לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE עם גידי ליפקין ואסי ממן על כל ענייני מחזיקת הצלחת.

אבי, שמענו את הפודקאסט של מכבי תל אביב ב-ONE שדיברת על הגעגוע שלך. אתה מתגעגע לכדורגל אה?

”אני תמיד בכדורגל רק ממקומות אחרים עכשיו”.

אני מכיר אותך המון שנים, אף פעם לא שמעתי אותך ככה.

”בסוף, זה משהו שאי אפשר למחוק אותו. אני חושב שניסיתי הרבה שנים להשאיר את זה מאחור, וזה תמיד בוער בך. כולם מתגעגעים. כדורגל זה דבר שהוא כיף, צריך לקחת אותו למקומות טובים וצריך להגיד תודה לאלוהים שנתן לי לעשות קריירה מוצלחת”.

מכבי תל אביב אוהבת יותר להכניס כסף מלהוציא.

“אז המשוואה הזו צריכה להשתנות. מכבי תל אביב צריכה להבין שכדי לעשות קפיצת מדרגה משמעותית למועדון, היא צריכה שחקן כמו מילסון. היא לא תקבל שחקן שהוא סימן שאלה, היא יודעת בדיוק מה היא מקבלת ולכן אין פה שום סיכון. גם לא כלכלי”.

“כשהוא הלך לאליפות אפריקה, מכבי תל אביב הייתה בפער של 14 נקודות, מכבי תל אביב איבדה את המקום הראשון, וכשהוא חזר הוא הוביל אותה לאליפות. אני כל כך מאמין בשחקן הזה, ואני חושב שהוא זה שיעשה לה קפיצת מדרגה גדולה באירופה. הוא יעזור לה לשמור על אליפות שלישית ברציפות”.

אחרי שנכווית ממנו פעם אחת, יבוא חלון ינואר ויכול להיות שיקרה אותו הדבר.

”כשעושים הסכם עם שחקן, נניח והוא חותם לארבע עונות, אפשר לעשות הסכם בחוזה שהוא לא עוזב אחרי עונה. מילסון של היום הוא לא מילסון של אז. עם כל ההרפתקאות שהוא עבר, הוא מבין שמכבי תל אביב מקום מעולה בשבילו. אם אני שם את עצמי במקום מכבי תל אביב, ואני מצדיק אותם בסאגה הזו ומילסון לא התנהג יפה, אבל לפעמים גם שחקן מבין את הטעות שלו, אבל מצד שני מועדון חייב לדעת לוותר טיפה על האגו כי הוא שחקן יוצא דופן”.

לאן מכבי תל אביב הולכת העונה הזו מבחינת הליגה?

”היא בוודאות תיאבק על אליפות, עם בית”ר ירושלים, עם הפועל באר שבע”.

לא הזכרת את מכבי חיפה.

”אם מכבי חיפה לא תנחית פה שני זרים איכותיים היא תהיה בבעיה. לא התרשמתי מהניצחון על בני ריינה, ואתמול ראינו שחסרה לה איכות. עוד שני שחקנים בחלק הקדמי, עוד קשר אחורי”.

מה דעתך על הטרייד בין מכבי חיפה לבית”ר ירושלים.

“היה פה טרייד בין שחקנים משלימים, הם לא שוברי שוויון. קאני שחקן טוב, אבל רוב העונה שעברה הוא נכנס כמחליף. אף שחקן מוביל לא עבר פה”.