קוז'וק, חודדה, גזל ורומן סיימו את קורס הפרו

רן קוז’וק, אלירן חודדה, רביד גזל, ניצן דמארי, דן רומן, אדהם האדיה ואחרים סיימו את קורס הפרו של ההתאחדות לכדורגל, הקורס הבכיר ביותר להכשרת מאמנים בישראל, שננעל אתמול (ראשון) בטקס רשמי בבית הנבחרות בשפיים, לאחר כמעט שלוש שנות לימוד ואימון. בוגרים נוספים של קורס הפרו הם: עופר טסלפפה, שחר ויזינגר, אורי דוד, נמרוד קוסטיקה, אימן אבו-יונס, אלון זיו, דושאן מאטוביץ’, אבי אבינו, דנה כרם, דוברת ואן אוורקרק, מיכל רביץ לוריא ודוד מרטן.

״הקורס היה חוויה מרגשת ומאתגרת”, אמר קוז’וק, “כיף גדול וגאווה לסיים את הקורס ולקבל את התעודה הרשמית, במיוחד אחרי מסע ארוך כל כך. הקורס נתן לי כלים מעשיים מעבר לרמת אימון רגילה - ללמוד על עצמי, על הקבוצה שלי, על איך קולגות מתמודדים עם תפקידם, ולספוג רעיונות חדשים ממגוון מרצים מקומיים ובינ״ל. זאת חוויה שמלמדת המון בכל נקודה, גם על הקריירה האישית וגם על ההבנה והניהול של הקבוצה. אני מרגיש מוכן יותר מתמיד לקחת אחריות ולהוביל את השחקנים שלי להצלחה, הן על המגרש והן מחוצה לו״.

גם דנה כרם, מנהלת מקצועית באקדמיה ובוגרת הקורס, סיפרה: ״הקורס היה מאוד מקצועי ומעשיר. נגענו במגוון נושאים - ניהול, יחסי אנוש, מנהיגות ותכנים מקצועיים - ותרם רבות להתפתחות המקצועית שלי. ברמה הפרקטית, למדתי שהאימון הוא הרבה מעבר לנוכחות על כר הדשא. מדובר גם בניהול צוות, ניהול אנשים והבנת החשיבות של צוות חזק - הכלי הזה הוא חלק בלתי נפרד מהתפקיד של מאמן״.

גילי לנדאו, המנהל המקצועי של קורס הפרו, סיכם: ״זה היה קורס יוצא דופן באורכו ובהיקפו, לאור האתגרים הביטחוניים שעמדו בפנינו. הצלחנו, למרות כל הקשיים, ליהנות ממרצים בינ״ל ברמה הגבוהה ביותר ולשלב תכנים שמכינים את המאמנים לרמות האימון הגבוהות. אני גאה בסגל המאמנים והמאמנות שסיים את הקורס ומשוכנע שהם יתרמו תרומה משמעותית לכדורגל הישראלי״.

בוגרי קורס הפרו (ההתאחדות לכדורגל)

יו״ר ההתאחדות, שינו זוארץ, בירך: ״התשתית האמיתית של הענף היא המאמנים. אתם, בוגרי הקורס היוקרתי, שומרי הסף והמחנכים – אחראים לתדמית הענף ולמעמד המאמן. הכדורגל שלנו חייב לצמוח ולהשתפר, יחד עם המאמנים שגדלים, ולכם תפקיד מרכזי בתהליך הזה. תהיו תמיד טובים יותר, רעבים יותר, סקרנים וספקנים יותר, נחושים יותר, צמאים לידע.

״אתם אחד ממנועי הצמיחה המשמעותיים של הענף. אתם אלה שתגרמו לשחקן להתפתח כמקצוען וכאדם, אתם עלולים להיות גם מי שיגרמו לו לוותר מוקדם מדי על מה שהיה משאת נפש עבורו. אתם שומרי הסף. אתם המחנכים. אתם החקלאי שזורע וקוצר. אתם הבנאים. כל אחד ואחת מכם אחראים לתדמית הענף ולתדמית המאמן ולמעמדו.

״בחרתם בעיסוק שאין מתגמל ממנו. לא בהכרח בהיבט החומרי, אלא דווקא ביכולת להצמיח תוצרים ולראות שכר לעמלכם. כזה שלא תמיד נמצא בחשבון העובר ושב, אבל מניב דיבידנדים ארוכי טווח. לפני מספר חודשים ליוויתי למנוחת עולם חבר ותיק, מאמן הכדורגל משה מאירי. בצד העצב הגדול, נפעמתי ממאות השחקנים ועשרות המאמנים שייחסו לו השפעה כל כך גדולה על נתיב חייהם. משה, זכרו לברכה, זכה לשמוע זאת עוד בחייו ובזכות הדמות שהיה כמאמן ומחנך, ימשיך להיות נוכח עוד שנים רבות.

״ההתאחדות מייחסת חשיבות עליונה לאגף ההדרכה, משרד החינוך שלנו אם תרצו, ומשקיעה רבות כדי לפתח את יכולותיו. אני מנצל את הבמה כדי להודות שוב למי שאחראים על הזרוע החינוכית שלנו ועל ההכשרה שלכם לאורך הדרך. אני גאה בהם ובכם״.

ניצן דמארי ושינו זוארץ (ההתאחדות לכדורגל)

הקורס נפתח בנובמבר 2022 והחל בהובלת המנהל הטכני של הנבחרות, יילה חוס. החל מפברואר 2023 נוהל הקורס על ידי גילי לנדאו, שהוביל אותו עד לסיום. בניגוד למחזורים קודמים, קורס זה היה מהארוכים שנערכו, בין היתר בשל מלחמת "חרבות ברזל" והמצב הביטחוני המורכב, שדחו לא פעם את קיום ההשתלמויות בחו"ל והובילו לעיכובים בלוח הזמנים.

התכנים בקורס היו מגוונים ועשירים, וכללו נושאים כמו מנהיגות, ניהול ספורטיבי, תכנון גופני-תקופתי, טקטיקה, טכניקה, הכנה מנטלית ורפואה ספורטיבית. מעבר לכך, התקיימו סדנאות עם מרצים מהארץ ומהעולם, ביניהם ברק בכר, אלון חזן, ארסן ונגר, פפ לינדרס (עוזרו של יורגן קלופ בליברפול לשעבר), פטר בוס ואנשי מקצוע מובילים נוספים. הקורס כלל שתי השתלמויות מרכזיות - הראשונה בפיינורד ההולנדית, בהובלת יילה חוס, והשנייה במסגרת השתלמות רשמית של אופ”א בניון, שווייץ, יחד עם משלחות אירופאיות נוספות.