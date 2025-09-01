שחקני הפועל ב"ש כיכבו בפנטזי: מי מעל כולם?

המחזור השני בליגת העל שוחק, והפעם קיבלנו הצגות ענק של הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, ותיקו מאופס בטדי בין מכבי חיפה לבית”ר ירושלים במשחק הגדול הראשון של העונה. זה הזמן לסיכום המחזור גם בליגת החלומות של ONE. אז מי מצטיין הפנטזי של המחזור ומי סיפקו הופעות מפתיעות?

להצטרפות למשחק ופתיחת קבוצה משלכם לחצו כאן

נתחיל, איך לא, מהשביעייה של הפועל באר שבע לרשתה של טבריה, כשמי שבחר בשחקני האדומים בהחלט נהנה. הלדר לופס סיים עם 17 נקודות אחרי שער, בישול, שמירה על שער נקי ומסירת מפתח. אור בלוריאן עם בישול, שער נקי, 2 מסירות מפתח ו-2 חטיפות סגר הופעה מרשימה עם 13 נקודות.

עוד בבאר שבע, הצמד של קינגס קאנגווה עזר לו לסיים את המשחק עם 18 נקודות, כשהוא הוסיף גם 3 מסירות מפתח. דן ביטון עם שער, בישול ו-5 מסירות מפתח סיים עם 14 נקודות, איגור זלטאנוביץ’ סיים עם 12 בזכות הצמד שלו וגם זאהי אחמד ואמיר גנאח סיימו עם 10 נקודות כל אחד, כך שלא פחות משבעה שחקנים של קוז’וק גמרו את המשחק עם כמות דו ספרתית של נקודות. אגב, סמביניה שהורחק סיים את המשחק עם 7- נקודות בצל של טבריה.

קינגס קאנגווה משתלט (מרטין גוטדאמק)

במכבי תל אביב טייריס אסאנטה בלט עם 15 נקודות בזכות בישול, שער נקי, 3 מסירות מפתח, 3 חטיפות ו-4 הרחקות. דור פרץ שכבש צמד סיים עם 15 נקודות משלו, עידו שחר שבישל ורשם 3 מסירות מפתח ו-2 חטיפות תרם 11 נקודות, איסוף סיסוקו עם בישול משלו סיים עם 10 נקודות ויון ניקולאסקו שכבש שער בכורה בצהוב סיים עם 7 נקודות.

ומי היה המצטיין ב-0:0 בטדי בין בית”ר ירושלים למכבי חיפה? איילסון טבארש בלט בבית”ר עם 8 נקודות בזכות שער נקי, מסירת מפתח, 4 תיקולים ו-3 הרחקות, ובצד השני עבדולאי סק סיים עם 8 נקודות אחרי שער נקי, 3 חטיפות ו-3 הרחקות, ויילה בטאיי סיים עם 9 נקודות אחרי שער נקי, סירת מפתח, 2 תיקולים ו-5 הרחקות.

טימוטי מוזי ויילה בטאיי (רדאד ג'בארה)

במשחק בין בני ריינה להפועל תל אביב, סתיו טוריאל סיים עם שמונה נקודות אחרי שהחמצת הפנדל שלו הורידה לו שתי נקודות, אך שער, שלוש מסירות מפתח ושני דריבלים עזרו לו לסיים עם כמות מכובדת. אנטוניו ספר מריינה היה כוכב המשחק עם 11 נקודות, אחרי שער, 2 מסירות מפתח, 4 דריבלים ו-3 תיקולים.

בהפועל חיפה נאור סבג בלט מעל כולם עם שער, חמש מסירות מפתח ו-5 תיקולים בדרך להופעה של 14 נקודות. ג’בון איסט שכבש ובישל סיים עם 11 נקודות. כוכב המשחק של בני סכנין מול אשדוד היה עדן שמיר עם שער, בישול, מסירת מפתח, 2 תיקולים ו-4 הרחקות בדרך ל-13 נקודות.

ג'בון איסט (חג'אג' רחאל)

החוקים

מדי שבוע יעמוד לרשותכם תקציב של 120 מיליון על מנת לבנות סגל של 11 שחקנים פותחים וארבעה מחליפים. יש לבחור מחליף בכל אחת מחוליות ההרכב (שוער, מגן, קשר וחלוץ), כך שאם שחקן מחליף יצבור יותר נקודות משחקן הרכב, הוא יחליף אותו בחישוב הניקוד הסופי של אותו מחזור.

עליכם לבחור שוער, עד 5 שחקני הגנה, עד 5 שחקני קישור ועד 3 חלוצים. בסה"כ עליכם לבחור 11 שחקנים שיהוו את ההרכב שלכם, כאשר אחד מהם יכול להיות הקפטן שלכם אשר יזכה לניקוד כפול.

מערכים חוקיים: 4-3-3 ,4-4-2, 4-5-1 ,5-4-1 ,5-3-2 ,3-4-3 ,3-5-2.

דור פרץ (Picture by Pedja Milosavljevic)

בין כל מחזור ניתן לבצע שינויים ללא הגבלה, הן בשחקני ההרכב, הן בשחקני הספסל והן בזהות הקפטן עד לתום מועד חלון החילופים שהוא עשר דקות לפני פתיחת המשחק הראשון של המחזור.

שימו לב כי ניתן לבחור עד שני שחקנים מכל קבוצה בליגה. בשלב הפלייאוף (בליגת העל בלבד) ניתן לבחור עד שלושה שחקנים מאותה קבוצה.

