יום שני, 01.09.2025 שעה 10:23
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

דיווח בספרד: שון וייסמן מתקרב למכבי תל אביב

בספרד מדווחים שהחלוץ כבר נפרד מחבריו לגראנדה ושהוא קרוב לחזרה לישראל, כשהסיכום קרוב. עשוי לוותר על חוזהו בגרנאדה ועל חלק משכרו כדי להצטרף

|
שון וייסמן (IMAGO)
שון וייסמן (IMAGO)

לפי דיווחים בתקשורת הספרדית, שון וייסמן נמצא בדרכו חזרה לישראל ועשוי להצטרף למכבי תל אביב כבר בימים הקרובים.

בעיתון הספרדי ‘ideal’ ציינו כי החלוץ הישראלי נפרד לאחרונה מחבריו בגרנאדה, מיד לאחר משחק הגביע מול מיראנדס. הדיווחים טוענים כי הסיכום עם הצהובים קרוב, כאשר אחת האפשרויות שעלו היא סיום מוקדם של חוזהו בספרד תוך ויתור על חלק מהשכר, על מנת לאפשר לו לחזור למולדתו. עם זאת, נותרו עדיין פרטים כספיים לסגור, בעיקר סביב הסכומים שגרנאדה צריכה לספוג בעקבות דמי ההעברה ששולמו עליו.

בכתבה הוזכר כי גרנאדה רואה בשחרורו של וייסמן מהלך הכרחי כדי לפנות מקום בתקציב השכר ולהתקדם עם חיזוקים חדשים. וייסמן עצמו, שנרכש בסכום משמעותי, אך התקשה להשאיר חותם בספרד, מעדיף לפתוח דף חדש בישראל, הפעם אצל האלופה.

המעבר, אם יושלם, יחזיר את החלוץ בן ה־29 לליגת העל לראשונה מאז עזב לאירופה ב־2019, אז יצא לקריירה מוצלחת שהובילה אותו בין היתר לאוסטריה, ויאדוליד ולנבחרת ישראל. כעת, נראה שמכבי תל אביב היא זו שתיהנה מהניסיון והכושר ההתקפי שלו, בעוד בספרד מדגישים כי מדובר בצעד שסוגר פרק לא פשוט בקריירה של וייסמן בליגה הספרדית.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןאנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
אנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהדנגןהשיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאו
השיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאונגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרסנגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */