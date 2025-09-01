דיווח בספרד: שון וייסמן מתקרב למכבי תל אביב

לפי דיווחים בתקשורת הספרדית, שון וייסמן נמצא בדרכו חזרה לישראל ועשוי להצטרף למכבי תל אביב כבר בימים הקרובים.

בעיתון הספרדי ‘ideal’ ציינו כי החלוץ הישראלי נפרד לאחרונה מחבריו בגרנאדה, מיד לאחר משחק הגביע מול מיראנדס. הדיווחים טוענים כי הסיכום עם הצהובים קרוב, כאשר אחת האפשרויות שעלו היא סיום מוקדם של חוזהו בספרד תוך ויתור על חלק מהשכר, על מנת לאפשר לו לחזור למולדתו. עם זאת, נותרו עדיין פרטים כספיים לסגור, בעיקר סביב הסכומים שגרנאדה צריכה לספוג בעקבות דמי ההעברה ששולמו עליו.

בכתבה הוזכר כי גרנאדה רואה בשחרורו של וייסמן מהלך הכרחי כדי לפנות מקום בתקציב השכר ולהתקדם עם חיזוקים חדשים. וייסמן עצמו, שנרכש בסכום משמעותי, אך התקשה להשאיר חותם בספרד, מעדיף לפתוח דף חדש בישראל, הפעם אצל האלופה.

המעבר, אם יושלם, יחזיר את החלוץ בן ה־29 לליגת העל לראשונה מאז עזב לאירופה ב־2019, אז יצא לקריירה מוצלחת שהובילה אותו בין היתר לאוסטריה, ויאדוליד ולנבחרת ישראל. כעת, נראה שמכבי תל אביב היא זו שתיהנה מהניסיון והכושר ההתקפי שלו, בעוד בספרד מדגישים כי מדובר בצעד שסוגר פרק לא פשוט בקריירה של וייסמן בליגה הספרדית.