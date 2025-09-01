חיזוק משמעותי: בנצי מושל חתם בהפועל אשקלון

העולה החדשה לליגה ב', הפועל אשקלון, צירפה לשורותיה את לא אחר מאשר בן ציון (בנצי) מושל, חלוצה בן ה-32 של מכבי עירוני אשדוד בעונה החולפת. השחקן מצטרף לחבר'ה האשדודים במועדון, יאיר אזולאי, המאמן ולישי ביטון, שהיה לדמות חשובה באדומים אשדוד, בדומה לבנצי מושל.

החלוץ רשם בעונה החולפת 14 הופעות במדי האשדודים מליגה א' דרום, תחת הדרכתו של רז משולם. מדובר בשחקן איכותי שגדל במחלקת הנוער של מועדון ספורט אשדוד שהיוותה בעבורו מודל והאמינה בו עד שעלה לבוגרים במדיה ב-8 בפברואר 2012 כשהיה בן 19 בלבד.

במשך 10 עונות רצופות בנצי מושל היה לשחקן מ.ס. אשדוד עד מעברו בעונת 2021/22 לאדומים אשדוד. זו פעם ראשונה שהשחקן מהליגות הבכירות בישראל ינחת בליגה ב'. בעונת 2023/24 היה לשחקן אדומים אשדוד (ליגה א' דרום), במדיה שיחק גם כשהייתה בליגה הלאומית.

בנצי מושל בימיו במ.ס אשדוד (חגי מיכאלי)

עונת 2022/23 הייתה עונתו האחרונה בליגות המקצועניות בישראל, אז היה לשחקנה של הפועל רמת גן, במדיה רשם 25 הופעות. הפועל אשקלון תהיה לקבוצתו החמישית בקריירה, כשהמטרה, בהבאתו, היא חיזוק החלק הקדמי ועליית ליגה כבר בעונת 2025/26 הקרובה.

הפועל אשקלון תארח מחר (שלישי) את הפועל שגב שלום במסגרת הגביע באצטדיון 'סלה'. ב-13/09 תפתח את עונת 2025/26 במסגרת המחזור הראשון בליגה ב' דרום, שם תפגוש את מ.כ. ערד, למשחק חוץ, מי שעלתה, יחד איתה, מליגה ג' דרום היישר לליגה ב' דרום ב'.

יאיר אזולאי סיכם ל-ONE: "בנצי מושל שיחק אצלי בליגה הלאומית, באדומים אשדוד. אנחנו שמחים מאוד לצרף אישיות ענקית ושחקן מצוין בדמותו".