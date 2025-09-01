התקדמות בגזרת אדרסון, אלכסיס יחזור לספרד?

ברוכים הבאים ליום האחרון של חלון ההעברות באירופה. הליגות כבר יצאו לדרך והקבוצות השונות ברחבי היבשת והעולם מחפשות חיזוקים אחרונים כדי להשתדרג בעונה החדשה. כאן ב-ONE נביא לכם את כל העדכונים המשמעותיים וחמים ביותר וגם את ההחתמות הרשמיות.

דיווחים חמים

# אחרי שאתמול (ראשון) פאבריציו רומאנו דיווח כי פנרבחצ'ה עובדת על עסקה להחתמתו של אדרסון ממנצ'סטר סיטי, הבוקר העיתונאי האיטלקי כבר בישר על התקדמות כשהצדדים הגיעו להסכם בעל פה וסכום התשלום יהיה בין 13 ל-14 מיליון אירו שיעברו מהטורקים לתכולים.

# על פי דיווחים באיטליה, יובנטוס רצתה לחכות עד הרגע האחרון כדי לקבל את רנדל קולו מואני בהשאלה נוספת עם תנאים אופטימליים מפאריס סן ז’רמן, אך העסק הסתבך לאור הישארותו הצפויה של דושאן ולאחוביץ’ והחלוץ הצרפתי צפוי להיות יעד עבור מועדונים אחרים, כאשר טוטנהאם היא בין הקבוצות שביררו לגביו.

רנדל קולו מואני (רויטרס)

# ג’יידון סאנצ’ו לאן? עוד דיווח של פאבריציו רומאנו, על הסאגה הבלתי נגמרת בעניין האנגלי. איש התקשורת מארץ המגף טען כי המו”מ בין אסטון וילה למנצ’סטר יונייטד על הקיצוני המשך (ללא קשר לעסקת אמיליאנו מרטינס). רומאנו תיאר את המצב הדרמטי בו נמצא סאנצ’ו: “צריך להחליט על עתידו היום או בסופו של דבר לעבור למועדון שאינו אירופי”.

ג'יידון סאנצ'ו (רויטרס)

# נשארים בגזרת יונייטד. דייויד אורנשטיין מה’אתלטיק’ דיווח שבטיס הגיעה לסיכום מול השדים האדומים על אנתוני, כהחתמה קבועה. הברזילאי שנולד מחדש בעונה שעברה כמושאל אצל האנדלוסים, צפוי להישאר בבניטו ויימרין כדרך קבע בעבור 25 מיליון אירו ו-50 אחוזים שיגיעו לאנגלים מדמי העברה עתידיים.

אנתוני (רויטרס)

# בספרד דיווחו – אלכסיס סאנצ’ס עשוי לחזור לליגה הספרדית. ב’אס’ חשפו כי סביליה הגיעה עם אודינזה להסכם על שחקן ההתקפה הצ’יליאני, כאשר אם אכן זה יקרה, הוא ישוב ללה ליגה אחרי יותר מעשור שעבר מאז התקופה בה לבש את מדי ברצלונה.