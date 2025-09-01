יום שני, 01.09.2025 שעה 09:24
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
94-83ליברפול1
71-73צ'לסי2
61-63ארסנל3
61-53טוטנהאם4
63-53אברטון5
63-53סנדרלנד6
64-43בורנמות'7
51-43קריסטל פאלאס8
44-43מנצ'סטר יונייטד9
45-43נוטינגהאם פורסט10
44-33ברייטון11
45-13לידס12
34-53מנצ'סטר סיטי13
36-43ברנלי14
35-33ברנטפורד15
38-43ווסטהאם16
23-23ניוקאסל17
24-23פולהאם18
14-03אסטון וילה19
08-23וולבס20

התקדמות בגזרת אדרסון, אלכסיס יחזור לספרד?

היום האחרון של חלון ההעברות באירופה: פנרבחצ'ה הגיעה להסכם בע"פ על שוער סיטי, אקס בארסה בדרך לסביליה. וגם: דרמת סאנצ'ו, אנתוני וקולו מואני

|
אדרסון ואלכסיס סאנצ'ס (IMAGO)
אדרסון ואלכסיס סאנצ'ס (IMAGO)

ברוכים הבאים ליום האחרון של חלון ההעברות באירופה. הליגות כבר יצאו לדרך והקבוצות השונות ברחבי היבשת והעולם מחפשות חיזוקים אחרונים כדי להשתדרג בעונה החדשה. כאן ב-ONE נביא לכם את כל העדכונים המשמעותיים וחמים ביותר וגם את ההחתמות הרשמיות.

דיווחים חמים

# אחרי שאתמול (ראשון) פאבריציו רומאנו דיווח כי פנרבחצ'ה עובדת על עסקה להחתמתו של אדרסון ממנצ'סטר סיטי, הבוקר העיתונאי האיטלקי כבר בישר על התקדמות כשהצדדים הגיעו להסכם בעל פה וסכום התשלום יהיה בין 13 ל-14 מיליון אירו שיעברו מהטורקים לתכולים.

# על פי דיווחים באיטליה, יובנטוס רצתה לחכות עד הרגע האחרון כדי לקבל את רנדל קולו מואני בהשאלה נוספת עם תנאים אופטימליים מפאריס סן ז’רמן, אך העסק הסתבך לאור הישארותו הצפויה של דושאן ולאחוביץ’ והחלוץ הצרפתי צפוי להיות יעד עבור מועדונים אחרים, כאשר טוטנהאם היא בין הקבוצות שביררו לגביו.

רנדל קולו מואני (רויטרס)רנדל קולו מואני (רויטרס)

# ג’יידון סאנצ’ו לאן? עוד דיווח של פאבריציו רומאנו, על הסאגה הבלתי נגמרת בעניין האנגלי. איש התקשורת מארץ המגף טען כי המו”מ בין אסטון וילה למנצ’סטר יונייטד על הקיצוני המשך (ללא קשר לעסקת אמיליאנו מרטינס). רומאנו תיאר את המצב הדרמטי בו נמצא סאנצ’ו: “צריך להחליט על עתידו היום או בסופו של דבר לעבור למועדון שאינו אירופי”.

גג'יידון סאנצ'ו (רויטרס)

# נשארים בגזרת יונייטד. דייויד אורנשטיין מה’אתלטיק’ דיווח שבטיס הגיעה לסיכום מול השדים האדומים על אנתוני, כהחתמה קבועה. הברזילאי שנולד מחדש בעונה שעברה כמושאל אצל האנדלוסים, צפוי להישאר בבניטו ויימרין כדרך קבע בעבור 25 מיליון אירו ו-50 אחוזים שיגיעו לאנגלים מדמי העברה עתידיים.

אנתוני (רויטרס)אנתוני (רויטרס)

# בספרד דיווחו – אלכסיס סאנצ’ס עשוי לחזור לליגה הספרדית. ב’אס’ חשפו כי סביליה הגיעה עם אודינזה להסכם על שחקן ההתקפה הצ’יליאני, כאשר אם אכן זה יקרה, הוא ישוב ללה ליגה אחרי יותר מעשור שעבר מאז התקופה בה לבש את מדי ברצלונה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןאנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
אנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהדנגןהשיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאו
השיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאונגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרסנגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */