יום שני, 01.09.2025 שעה 10:47
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
93-63אתלטיק בילבאו2
71-83ויאריאל3
73-73ברצלונה4
73-53אספניול5
64-43חטאפה6
52-43אלצ'ה7
54-44בטיס8
42-43ולנסיה9
43-43ראיו וייקאנו10
43-33אלאבס11
35-53סביליה12
32-13אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
35-13אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
24-33ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

פליק: הכי חשוב שלא יהיה אגו, זה הורג הצלחות

מאמן בארסה במסר ברור לחדר ההלבשה אחרי ה-1:1 מול ראיו: "בעונה שעברה שיחקנו ועבדנו כקבוצה. מסכים עם לאמין ימאל שלא היינו מספיק אינטנסיביים"

|
האנזי פליק (IMAGO)
האנזי פליק (IMAGO)

"הכי חשוב שלא יהיו אגו - זה מה שהורג הצלחות של קבוצות", כך אמר מאמן ברצלונה, האנזי פליק, בסיום המשחק אמש (ראשון) מול ראיו וייקאנו (1:1). מדובר במסר ברור לעבר חדר ההלבשה מצד פליק שלא הסתיר את האכזבה שלו מהיכולת של קבוצתו, והפגין גישה ביקורתית גם כלפי עצמו וגם כלפי שחקניו, כשציין במיוחד את חוסר האינטנסיביות.

"בעונה שעברה שיחקנו ועבדנו כקבוצה”, המשיך פליק, “דיברתי על מה שהיה במשחק עם השחקנים, כי רובם יוצאים עכשיו לנבחרות שלהם, אבל צריך להגיד את הדברים הללו". כמובן שהמאמן לא הזכיר שמות ספציפיים בהתייחסו לעניין האגו, אבל המסר הזה הדהד היטב בתקשורת הספרדית, במיוחד בקטלוניה.

המאמן הגרמני אמר עוד: "אני מסכים עם לאמין ימאל בנוגע לכך שלא היינו מספיק אינטנסיביים, עשינו יותר מדי טעויות. במחצית הראשונה הייתה לנו הזדמנות לכבוש את השער השני, אבל ראיו שיחקה בצורה פנטסטית. אני לא מרוצה מהקבוצה, איבדנו יותר מדי כדורים. לשחק פה זה תמיד קשה, אבל חייבים לשחק טוב יותר".

כבר לא מושלמת: ברצלונה נעצרה מול ראיו 1:1

בארסה לא הצליחה לנצח את ראיו, ומעבר למצב הדשא, לפרקים טכנולוגיית ה-VAR לא עבדה. למרות זאת, פליק סירב להשתמש בכך כתירוץ: "אתם יודעים איך אני. אנחנו צריכים לשלוט יותר בכדור ולהחזיק בו יותר - זה הסגנון שלנו. האינטנסיביות שלנו לא הייתה טובה. מצב הדשא? אין לזה קשר".

על סוגיית ה-VAR הוסיף: "בדרך כלל אנחנו אומרים שלשתי הקבוצות צריכות להיות אותן תנאים. אני לא יודע מה קרה עם ה-VAR, אבל זה לא טוב לא לנו ולא לראיו. למצוא פתרונות זו לא העבודה שלי".

לאמין ימאל סחט פנדל וכבש, ה-VAR לא עבד
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןאנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
אנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהדנגןהשיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאו
השיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאונגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרסנגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */