פליק: הכי חשוב שלא יהיה אגו, זה הורג הצלחות

"הכי חשוב שלא יהיו אגו - זה מה שהורג הצלחות של קבוצות", כך אמר מאמן ברצלונה, האנזי פליק, בסיום המשחק אמש (ראשון) מול ראיו וייקאנו (1:1). מדובר במסר ברור לעבר חדר ההלבשה מצד פליק שלא הסתיר את האכזבה שלו מהיכולת של קבוצתו, והפגין גישה ביקורתית גם כלפי עצמו וגם כלפי שחקניו, כשציין במיוחד את חוסר האינטנסיביות.

"בעונה שעברה שיחקנו ועבדנו כקבוצה”, המשיך פליק, “דיברתי על מה שהיה במשחק עם השחקנים, כי רובם יוצאים עכשיו לנבחרות שלהם, אבל צריך להגיד את הדברים הללו". כמובן שהמאמן לא הזכיר שמות ספציפיים בהתייחסו לעניין האגו, אבל המסר הזה הדהד היטב בתקשורת הספרדית, במיוחד בקטלוניה.

המאמן הגרמני אמר עוד: "אני מסכים עם לאמין ימאל בנוגע לכך שלא היינו מספיק אינטנסיביים, עשינו יותר מדי טעויות. במחצית הראשונה הייתה לנו הזדמנות לכבוש את השער השני, אבל ראיו שיחקה בצורה פנטסטית. אני לא מרוצה מהקבוצה, איבדנו יותר מדי כדורים. לשחק פה זה תמיד קשה, אבל חייבים לשחק טוב יותר".

כבר לא מושלמת: ברצלונה נעצרה מול ראיו 1:1

בארסה לא הצליחה לנצח את ראיו, ומעבר למצב הדשא, לפרקים טכנולוגיית ה-VAR לא עבדה. למרות זאת, פליק סירב להשתמש בכך כתירוץ: "אתם יודעים איך אני. אנחנו צריכים לשלוט יותר בכדור ולהחזיק בו יותר - זה הסגנון שלנו. האינטנסיביות שלנו לא הייתה טובה. מצב הדשא? אין לזה קשר".

על סוגיית ה-VAR הוסיף: "בדרך כלל אנחנו אומרים שלשתי הקבוצות צריכות להיות אותן תנאים. אני לא יודע מה קרה עם ה-VAR, אבל זה לא טוב לא לנו ולא לראיו. למצוא פתרונות זו לא העבודה שלי".