יום שני, 01.09.2025 שעה 08:26
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

מבחן הבגרות של בית"ר והטריידים עם מכבי חיפה

האזינו לפודקאסט: הירושלמים היו יכולים לנצח ב-10 שחקנים, האדום של זסנו, למה מיכה לא שותף, מי צריך להיות החלוץ הפותח של יצחקי והפרידה מקאני

|
שחקני בית
שחקני בית"ר ירושלים בסיום (רדאד ג'בארה)

גיא בן זיו, אושרי דודאי וקובי מויאל מסכמים תיקו מאופס ומעודד נגד מכבי חיפה. ברק יצחקי יכול להיות גאה בשחקנים שלו שעמדו מול מכבי חיפה במשך 80 דקות וקצת יותר, לא נכנעו לה ואפילו היו יכולים לסיים את המשחק בניצחון. 

ירדן שועה חזר להרכב ונדמה שהעונש להתאמן לבד במשך 10 ימים פגע בו וכתוצאה מזה גם בקבוצה. עומר אצילי עבד קשה ושיחק טקטי נהדר, ההגנה סוף סוף הגיעה לעונה ומעל כולם טאברש, קראבלי, מנדי ומוזי. 

האם אפשר היה לנצח את מכבי חיפה בעשרה שחקנים? התשובה היא כן כי האורחת הייתה חלשה וההגנה של בית״ר ביטלה את ההתקפה של פלורס. 

וגם: האווירה בטדי, החילופים של יצחקי, האדום של זסנו, למה דור מיכה לא שותף, מי צריך להיות החלוץ הראשון קאלו או חוגי, הפרידה מסילבה קאני, הטרייד עם חיפה על זוהר זסנו ומתי יגיע הבלם הגאורגי לוקה גדראני לבית״ר. האזנה נעימה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהשיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאו
השיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאונגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרסנגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?נגןמרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
מרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */