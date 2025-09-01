ניקולאסקו: במכבי אני צריך לכבוש מעל 15 שערים

מכבי תל אביב פתחה אמש (ראשון) את ליגת העל מבחינתה כאשר הביסה באצטדיון בלומפילד 0:4 את מכבי נתניה. האלופה לא שיחקה במחזור הפתיחה נגד הפועל פתח תקווה ותשלים את המשחק הזה לאחר פגרת הנבחרות ב-16.9, אך בינתיים החלה כמו שצריך את דרכה בזירה המרכזית שלה. דור פרץ עם צמד, וצמד שערי בכורה של יון ניקולאסקו ואיתמר נוי, סידרו לצהובים ערב חלק מול כ-22 אלף צופים. לאחר המשחק, ניקולאסקו גם התראיין לראשונה.

זה השער הראשון שלך מאז שהגעת, גם היית מעורב בגול הראשון של דור פרץ, זו הייתה התחלה טובה לליגה בשבילך.

"תודה רבה, הבישול הוא של אסאנטה כי לא נגעתי בכדור. צעקתי לדור שאעזוב את הכדור. אני שמח על ההבקעה וכמובן על שלוש הנקודות, הייתה אווירה נהדרת ואנחנו נרצה להמשיך ככה".

חזרת לשחק בישראל, והפעם באלופה המכהנת אחרי שעברת בשתי קבוצות אחרות בעבר. לקח לך זמן במסגרת אירופה להיכנס לקצב ולטקטיקה. איך אתה מרגיש אחרי המשחק?

"בכנות, יכולתי לשחק יותר טוב, אבל יש לנו קבוצה טובה ויהיו לנו הרבה הזדמנויות והשחקנים יעזרו לי להתחבר. המטרה שלנו הייתה להגיע לליגת האלופות, אך סיימנו בסוף בליגה האירופית, ואחרי חלון הנבחרות נמשיך לרוץ כקבוצה".

יון ניקולאסקו (רדאד ג'בארה)

הרגשת לחץ להבקיע?

"היה בי רצון גדול לכבוש כי לא הייתה לי עד כה הזדמנות. הפעם הייתה לי הזדמנות ראשונה להבקיע ובבעיטה הראשונה הכדור נכנס. אני בקבוצה הטובה בישראל ואני שמח על זה, אז כרגע אני לא מרגיש שום לחץ".

איך אתה מרגיש לגבי ההכנה בקיץ של מכבי? הייתה אכזבה כשהודחתם מול פאפוס, אך בסופו של דבר הוגרלתם נגד קבוצות ברמת ליגת האלופות.

"זה היה קשה במיוחד נגד פאפוס כי היינו טובים יותר, ואם היינו משחקים כאן ללא ספק היינו עוברים אותם. זה קשה לשחק בחוץ את כל המשחקים ולטוס כל שבוע בלי מרבית האוהדים. אם המצב היה שונה הקבוצה הזו הייתה יכולה להגיע לאלופות".

איך בנית את השם שלך כדי לחזור למכבי ת"א?

"רציתי לחזור לישראל ולקבוצה המובילה שנלחמת בכל המסגרות. רציתי לשחק במסגרת אירופית ונהנתי גם לפני כן לשחק בארץ, גם כשלעיתים מסוכן פה. אחרי פגרת הנבחרות המשפחה שלי תצטרף אליי אחרי חודשיים שחייתי פה לבד ויהיה לי אפילו טוב יותר".

בפעם הקודמת ששיחקת בישראל כבשת 15 שערים בליגה, וכעת הציפיות מצד האוהדים גבוהות במיוחד, שכן אתה מגיע להחליף שני חלוצים מוכשרים מאוד שעזבו את המועדון: דור תורג'מן וערן זהבי. איך אתה מרגיש בנקודה זו?

"אני אוהב את התחושה והציפייה מצד האוהדים. כחלוץ אני צריך להבקיע שערים וכחלוץ של מכבי ת"א אני צריך להבקיע אפילו יותר מ-15 שערים לדעתי".