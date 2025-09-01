יום שני, 01.09.2025 שעה 06:42
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
94-83ליברפול1
71-73צ'לסי2
61-63ארסנל3
61-53טוטנהאם4
63-53אברטון5
63-53סנדרלנד6
64-43בורנמות'7
51-43קריסטל פאלאס8
44-43מנצ'סטר יונייטד9
45-43נוטינגהאם פורסט10
44-33ברייטון11
45-13לידס12
34-53מנצ'סטר סיטי13
36-43ברנלי14
35-33ברנטפורד15
38-43ווסטהאם16
23-23ניוקאסל17
24-23פולהאם18
14-03אסטון וילה19
08-23וולבס20

זה קורה: אלכסנדר איסאק יצטרף בקרוב לליברפול

המעבר סוכם: בתקשורת האירופית בטוחים שהמייטי רדס ישברו את שיא ההעברות בפרמייר ליג, כשחלוץ ניוקאסל יצטרף עבור 130 מיליון ליש"ט ויחתום ל-6 שנים

|
אלכסנדר איסאק (IMAGO)
אלכסנדר איסאק (IMAGO)

ליברפול שוברת את שוק ההעברות באנגליה: האלופה סיכמה עם ניוקאסל על צירופו של אלכסנדר איסאק בעסקה היסטורית בשווי של 130 מיליון ליש"ט. על פי הדיווחים, החלוץ השבדי בן ה־25 יעבור בדיקות רפואיות ביום שני ויחתום על חוזה ל־6 עונות, במה שיהפוך להעברה היקרה ביותר בתולדות הפרמייר ליג ויעבור את הסכום ששילמה צ'לסי עבור אנצו פרננדס בינואר 2023.

במהלך הקיץ דחתה ניוקאסל הצעות בסך 110 ו־120 מיליון ליש"ט, אך בסופו של דבר התרככה לאור רצונו העז של איסאק לעזוב. כבר ביולי דווח כי השחקן ביקש לעזוב את המועדון, נעדר ממשחקי ההכנה ואף התאמן לבדו בקבוצתו לשעבר ריאל סוסיאדד.

ב־19 באוגוסט פרסם הודעה חריפה בה טען כי יחסיו עם ניוקאסל "לא יכולים להימשך", מה שהוביל לפגישות דחופות עם בכירי המועדון ובעלי השליטה הסעודים. המאמן אדי האו הבהיר לאחרונה כי הוא מתמקד רק בשחקנים "שרוצים לשחק עבור ניוקאסל" וקרא ל"בהירות" בנושא.

אלכסנדר איסאק (רויטרס)אלכסנדר איסאק (רויטרס)

איסאק, שכבש 27 שערים ב־42 הופעות בעונה שעברה וסיים שני רק למוחמד סלאח בטבלת הכובשים, לא שותף באף משחק העונה, כולל ההפסד 3:2 לליברפול בסנט ג'יימס פארק. ניוקאסל מצידה כבר נערכת ליום שאחרי ורשמה את החתמת השיא של ניק וולטמאדה משטוטגרט תמורת 75 מיליון אירו, אך כשלה בניסיונות לצרף את יורגן סטרנד לארסן ואת הוגו אקיטיקה.

עבור ליברפול, מדובר בהשלמת שוק העברות קיץ סוער, לאחר שהוציאה למעלה מ־250 מיליון ליש"ט על צירופם של אקיטיקה, פלוריאן וירץ, מילוש קרקז, ג'רמי פרימפונג וג'ובאני ליאוני. הקבוצה האלופה פתחה את ההגנה על התואר עם שלושה ניצחונות רצופים, 2:4 על בורנמות', 2:3 דרמטי על ניוקאסל וניצחון 0:1 על ארסנל, וכעת היא מצרפת לארסנל ההתקפי שלה את אחד החלוצים הפוריים והמבוקשים באירופה.

