יום שני, 01.09.2025 שעה 01:42
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

80 דקות שהבליטו את מה שכל כך חסר לחיפה

לאחר ה-0:0 מול 10 שחקני בית"ר פודקאסט הירוקים מסכם: הקבוצה האפורה, הבעיות בקישור ובכנפיים וכל מה שצריך לדעת לקראת סגירת חלון ההעברות. האזינו

|
שחקני מכבי חיפה (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי חיפה (רדאד ג'בארה)

המשחק בטדי נפתח טוב מבחינת דייגו פלורס שראה איך בית”ר ירושלים נותרה בעשרה שחקנים כבר בשלב מוקדם בטדי, אבל הירוקים ירדו מאוכזבים לאחר שהמשחק הסתיים ב-0:0 אמש (ראשון). מכבי חיפה חסרת איכות בקישור ובהתקפה, אבל יותר מזה היא חסרת רעיונות.

פודקאסט מכבי חיפה ב-ONE עם אסי ממן, גידי ליפקין ועמיר יניב מסכמים את המשחק: כל המספרים מטדי, הקבוצה אפורה ולדייגו פלורס אין שחקן שהוא “גיים צ’יינג’ר”, מתיאס נהואל לא יכול למלא את מקומו של דיא סבע, ולירוקים יש בעיה בקישור והכנפיים שלא מתקרבים לרמה של יתר יריבות הצמרת.

היתרון המספרי לא הורגש על הדשא והקבוצה של פלורס יצאה רק עם נקודה מסיטואציה שהייתה לטובתה. המאמן הגיב בחילוף מהיר בדקה ה-30, אבל לאחר מכן התעכב בחילופים הבאים וגם העובדה שיש לו פצועים רבים לא הוסיפה.

וגם: השיחות מאחורי הקלעים עם מוחמד אבו פאני ומה הסיכוי שיחזור מפרנצווארוש, סילבה קאני בדרך, אבל לא בטוח שזה הרכש שצריך במצב הנוכחי, ניתוח של השחקן הצעיר שבדרך, העסקה הנוספת שמתגבשת מול בית”ר ירושלים, מי יעזבו את כפר גלים ולאילו עסקאות נוספות הולכים בפגרת הנבחרות?

האזינו לפודקאסט.

