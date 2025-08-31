יום ראשון, 31.08.2025 שעה 22:45
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
43-42הפועל ת"א2
30-41מכבי ת"א3
30-41מכבי חיפה4
31-21בית"ר ירושלים5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

יצחקי: קאני יודע למה קיבל פחות קרדיט אצלי

מאמן בית"ר ירושלים אחרי התיקו המאופס מול מכבי חיפה בטדי: "מי שראוי ללבוש את מדי בית"ר משחק. הכל השתבש לנו מהרגע הראשון, אנחנו יודעים לסבול"

|
ברק יצחקי (רדאד ג'בארה)
ברק יצחקי (רדאד ג'בארה)

בית”ר ירושלים סיימה הערב (ראשון) ב-0:0 נגד מכבי חיפה באצטדיון טדי, וזאת למרות ששיחקה בעשרה שחקנים כבר מהדקה ה-10 לאחר הרחקתו של זוהר זסנו בכרטיס אדום ישיר. בסיום ההתמודדות המאמן ברק יצחקי סיכם את המשחק.

יצחקי אמר: “אני מרוצה מהנקודה, פחות מיכולת. מרוצה מהמשחק של השחקנים שהיה משחק הקרבה טוב. הכל השתבש לנו מהרגע הראשון אחרי האדום, אני שמח שאני מגלה שהקבוצה שלי יודעת לסבול כשצריך. היום סבלנו כמעט 90 דקות, אפילו יותר, ואני יכול להיות מעודד”.

“אין ספק שתמיד אני רוצה לשחק יותר טוב, גם ב-10 שחקנים. הלכנו אחורה, גם בהוראה שלי, יחסית לא נתנו להם יותר מדי שטחים למצבים וזה מה שהיה נכון לעשות. לא בכדורגל גדול, כמעט 90 דקות בעשרה שחקנים, אני הרבה יותר מעודד מזה”, הוסיף.

“האדום היה בדקה העשירית, מול מכבי תל אביב ספגנו אדום בהפסקה. מול מכבי תל אביב הבקענו שער והמשחק התפתח לטובתנו והיינו בתוך המשחק. פה מדקה עשירית קשה להחזיק בקצב גבוה וללחוץ. כמובן שעוד הגענו למצב או שניים בהתקפות מעבר והיינו יכולים לעקוץ ולנצח, אבל אני לא רוצה להיות חזיר ומסתפק בנקודה”, טען המאמן.

על דור מיכה שלא שותף אמר: “שינינו קצת את המערך, אחרי שהשתבש המשחק אני לא חושב שהמשחק הזה היה מתאים לו. הקצב שלו זה הרבה עם הכדור ואנחנו כמעט היינו בלי הכדור. ידעתי שבמשחק הזה עד הסוף כבר לא נהיה הרבה עם הכדור”.

על האופי ששחקניו גילו אמר: “מקווה שלא נקבל עוד אדום, אבל אם נהיה שוב בסיטואציה הזאת מקווה שנהיה יותר חכמים ונדע לעשות התקפות מעבר יותר טובות. מצד אחד אמרתי שלא אוציא את אצילי כי הוא היה יכול לתת גול, מצד שני סילבה קאני נכנס והיה אפשר לעשות עוד מעבר. התמהמהתי עם החילוף, אבל ידענו לסבול. לא תמיד הכל ורוד”.

“למה סילבה קאני לא קיבל יותר קרדיט? הוא בעצמו יודע, אני לא אוהב לדבר על שחקנים באופן אישי, היו לנו הרבה שיחות בתקופה האחרונה, זו זכות גדולה בשביל כל שחקן ללבוש את מדי בית”ר ומי שיוכיח שהוא ראוי לזה ישחק. יש דברים שנעלמים מעיני התקשורת. יש דברים שפחות יוצאים החוצה ואני צריך להתמודד איתם. אני אשמור ואכבד אותו. משחק אחרון שלו? יכול להיות, צריך לשאול את הבעלים. אני תמיד אמרתי להם את דעתי, בסוף יש החלטות נפרדות”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהשיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאו
השיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאונגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרסנגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?נגןמרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
מרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */