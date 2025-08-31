יום ראשון, 31.08.2025 שעה 22:46
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
43-42הפועל ת"א2
30-41מכבי ת"א3
30-41מכבי חיפה4
31-21בית"ר ירושלים5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

ז'רקו לאזטיץ': אנחנו חייבים להיות טובים יותר

למרות ה-0:4 על נתניה, מאמן מכבי ת"א טען: "צריכים לשחק הרבה יותר טוב. פרץ תמיד קרוב לרחבה, הוא בכל מקום". אבוקסיס: "משחק ההגנה שלנו היה נורא"

|
ז׳רקו לאזטיץ׳ (חגי מיכאלי)
ז׳רקו לאזטיץ׳ (חגי מיכאלי)

מכבי תל אביב הגיעה לליגה בענק לאחר שלא שיחקה במחזור הפתיחה, כשגברה היערב (ראשון) 0:4 על מכבי נתניה, לה היא לא השאירה סיכוי מהרגע הראשון.

לאחר המשחק, מאמן האלופה ז’רקו לאזטיץ’ אמר: “אני רוצה לברך את השחקנים שלי, אף פעם זה לא קל אחרי משחק באירופה. אנחנו צריכים לשחק הרבה יותר טוב, בהרבה חלקים של המשחק ובעיקר ב-20 הדקות האחרונות. זו הייתה התחלה טובה, אבל אנחנו חייבים להיות טובים יותר”.

מה יש לצפות מהקבוצה לאחר השינויים הרבים: “זה המשחק הראשון ונצטרך להילחם בכל משחק כדי לנצח. זה הכל. אליפות? הצלחנו לשמור עליה בעונה שעברה, מוקדם מדי לדבר על זה עכשיו”.

בנוגע לתפקוד של דור פרץ: “הוא פשוט משחק, העמדה שלו היא חלוץ שני ותמיד קרוב לרחבה. פרץ משחק בכל מקום. אני מקווה שהוא יהיה אחד הנשקים המרכזיים שלנו”.

דור פרץ עם הכדור (חגי מיכאלי)דור פרץ עם הכדור (חגי מיכאלי)

דור פרץ הוסיף לאחר המשחק הנהדר: “שמח להיות במקום הזה, במעמד הזה שאני יכול לעזור לקבוצה לנצח משחקים ולהכריע אותם. זה היה ניצחון משכנע של הקבוצה, הצגנו יכולת גבוהה והאינטנסיביות הייתה גבוהה. מקווה לקחת את זה להמשך”.

עוד הוסיף: “הראינו בדיוק את העקרונות שעבדנו עליהם באימונים, מכבי תל אביב שדוחפת קדימה ומייצרת מצבים. לא ראו היום שחזרנו מפולין ובהמשך העונה זה לא יהווה תירוץ. צריכים להמשיך עם היכולת שהצגנו היום”.

באיזה תפקיד שיחק היום: “הרגשתי היום ברצות האמצע באופן יחסית חופשי, זה איפשר לי גם להתקדם לאיזור של החלוץ השני מתחת לניקולסקו. לשמחתי זה עבד היום ואני מקווה שזה ימשיך לעבוד לנו וגם לי באופן אישי.

“אנחנו בונים את הקבוצה שלנו כמו שצריך, הסגל מתגבש ואנחנו כמועדון בונים את הכל בצורה טובה. המטרה שלנו היא להתגבש ולהיות הכי מוכנים להמשך העונה כדי להציג את הכדורגל הכי טוב שלנו”.

יוסי אבוקסיס: ”כלום לא עובד במשחק ההגנה שלנו. אני אמרתי שמה שהחזיק אותנו טוב בשנה שעברה הייתה ההגנה, היום וגם שבוע שעבר משחק ההגנה שלנו היה נורא, שחקנים יצאו מהפוקוס. אנחנו לא מתקרבים לרמה של שתי הקבוצות האלה וקיבלנו אותן כשאנחנו לא מוכנים. אני מבטיח שאחרי הפגרה נראה אחרת, גם בהתקפה אני מקווה שיגיעו שחקנים ונשתפר. צריך להבין ולהזכיר לשחקנים שאלה שתי הקבוצות הכי טובות בליגה ולתקן את הדברים הרעים שהיו”.

יוסי אבוקסיס (חגי מיכאלי)יוסי אבוקסיס (חגי מיכאלי)

עוד הוסיף לגבי הצורך בחיזוק: “אנחנו צריכים להיראות יותר טוב גם עם ההרכב הזה, בעיקר במשחק ההגנה שלנו, עשינו טעויות קשות באיבודי כדור וסגירות לא נכונות. אנחנו סופגים המון, ומי שחושב שנתחזק וזה יבוא לבד טועה. כשאתה משחק מול קבוצות איכותיות כאלה, אתה עושה טעות ומשלם ישר. אנחנו צריכים לדעת להרים את עצמנו גם כשלא הולך ולהיות טובים יותר”.

על החילוף הכפול המוקדם של טבארש ו-ווילסון בדקה ה-24: “שני שחקנים שלא היו ממושמעים טקטית, איבדו הרבה כדורים פשוטים ב-20 דקות ולפעמים צריך לעשות חילופים מהירים בכדורגל. זה לא אישי”.

