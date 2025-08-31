יום ראשון, 07.12.2025 שעה 03:44
ליגה לאומית 25-26
2914-3213מכבי פ"ת1
2610-2113מכבי הרצליה2
2513-1714הפועל כפ"ס3
2414-2114הפועל ראשל"צ4
2221-2514מ.ס כפר קאסם5
2119-2113הפועל כפר שלם6
1919-2114מ.ס קריית ים7
1922-2213עירוני מודיעין8
1820-2114הפועל ר"ג9
1530-2514מכבי יפו10
1420-1914הפועל חדרה11
1416-1513הפועל עכו12
1419-1113הפועל רעננה13
1422-1214בני יהודה14
1028-1214הפועל עפולה15
921-1314הפועל נוף הגליל16

דגו: ספגנו גול אכזרי, נרדמנו ואסור שזה יקרה

מאמן בני יהודה אחרי ההפסד הדרמטי 3:2 לכפר שלם: "הגיע הזמן שנפסיק לדבר ונתחיל לעבוד". אלי לוי: "שיחקנו אדיר". חפץ מסוכן נזרק למגרש בתקווה

מסאי דגו (ראובן שוורץ)
מסאי דגו (ראובן שוורץ)

המחזור השני בליגה הלאומית סיפק לנו דרמה אדירה בדרבי הקטן והכתום של תל אביב בין בני יהודה להפועל כפר שלם הערב (ראשון). החבורה של אלי לוי יצאה עם ידה על העליונה עם שער בדקה ה-100, אך על ההתמודדות העיבה זריקת חפץ חד ומסוכן למגרש – כאשר זו כבר פעם שנייה שקורה דבר כזה באצטדיון בשכונת התקווה.

אלי לוי אמר לאחר הניצחון: "משחק כדורגל אדיר שלנו, באנו עם שיטה, עם מערך, ידענו שאנחנו יכולים לעשות את העבודה והובלנו 0:3. לצערי קיבלנו גול משום מקום. וחצי שני לצערנו הכוח שלנו הלך ופחת וגם הלחץ של בני יהודה התגבר, תוסיף את ההרחקה שהייתה לנו. אבל באמת הבחורים באו ועשו הכל מהכל, אני תמיד אומר להם אם אתה בא ונותן ועושה, נלחם ורץ אז בסוף הדרך תנצח. גם אם לא היינו מנצחים היום, על הדרך אנחנו ננצח. אני שמח שהם ניצחו בסוף, כל כך הגיע להם, בטח בעשרה שחקנים. שאפו להם".

"4 נקודות משני משחקים זה לא משנה נגד מי היינו משחקים, בטח מול קבוצות כאלה חזקות. איך שקיבלנו את ההגרלה אמרו לי הגרלה קשה. אבל בסוף אתה צריך לשחק מול כל הקבוצות, לפעמים אתה מקבל הגרלה קשה ומנצח ואז מגיעים משחקים כביכול יותר נוחים ואז אתה עושה פחות. בליגה הזאת אין משחק 'נוח' ואין משחק 'קל'. אנחנו מגיעים שבוע אחרי שבוע במשך השנה. נצטרך להיות שם כל משחק, נקווה שנעשה את זה", הוסיף המאמן שיצא עם ידו על העליונה.

החפץ המסוכן שנזרק באצטדיון בשכונת התקווה (גיא עקרה)החפץ המסוכן שנזרק באצטדיון בשכונת התקווה (גיא עקרה)

עוד מהאיש על הקווים של כפר שלם: "קודם כל אני מאוד מרוצה מהסגל, באמת ההנהלה עשתה פה עבודה. מנסים ומשתדלים לכבד את כל רצונותיי. אנחנו באמת נצטרך עוד שניים, שלושה שחקנים כדי להיות קבוצה יותר טובה, יותר עמוקה. נעשה את זה לאט, בשכל, בחכמה, בסבלנות. אנחנו רואים בסוף שהסבלנות משתלמת".

המאמן בצד השני, מסאי דגו, דיבר גם הוא: "קודם כל המועדון הזה הוא מאוד מרגש, הייתה לי צמרמורת מהרגע שהוקירו את משפחתה של עדן ירושלמי ז”ל, כשהציגו את התמונה שלה. אנחנו חייבים לזכור את החבר'ה הצעירים שנפלו, שעדיין יש לנו חטופים בעזה וצריך לעשות את הכל כדי שיחזרו. ובעזרת השם כמה שיותר מהר".

"מבחינת תוצאה כן, אכזבנו. פתחנו את המשחק הזה טוב חמש, עשר דקות ראשונות ואז נעלמנו 20 דקות ששמה כפר שלם עשו את ה-2:0. תיקנו בגול, אבל במחצית אמרתי להם, אנחנו לא יכולים להיראות כמו שנראנו בחצי הראשון. ועלינו קבוצה אחרת לגמרי הרבה יותר התקפית, אינטנסיבית, לחצנו טוב. היינו כמעט רוב המחצית בשליש האחרון של כפר שלם, החמצנו ועשינו 2:2, ואז הם קיבלו את האדום", הוסיף דגו.

אלי לוי ומסאי דגו (רדאד גאלי לוי ומסאי דגו (רדאד ג'בארה)

האיש שמדריך את בני יהודה המשיך: "ברגעים האלה אתה אומר ‘אוקיי נעשה את ה-2:3’. ובסיטואציות כאלה אסור לך להירדם, אבל קיבלנו גול שהיה מאוד מאוד אכזרי היה שם שחקן ששכב בפאול והוא זה ששבר את הנבדל. נרדמנו ואסור שזה יקרה לנו". 

דגו סיכם: "זה סה"כ מחזור שני, אתה לא עולה ליגה במחזור שני וגם לא במחזור 20. יש פה קבוצה טובה, קבוצה שנבנתה מאפס. אני מאמין בקבוצה, מאמין בשחקנים, בכולם. אנחנו מבינים שזה מועדון עם לחץ שכבר 5 שנים מנסה לעלות ליגה. אבל מהרגע הראשון אני אמרתי לשחקנים, הגיע הזמן שאנחנו נפסיק לדבר ונתחיל לעבוד קשה. רואים שהליגה הזאת היא מאוד קשה, ואנחנו צריכים להמשיך לעבוד ולהאמין בעצמנו, ביכולת שלנו ואנחנו בטוחים שיהיה טוב".

