יום שני, 01.09.2025 שעה 00:20
ליגה אנגלית 25-26
94-83ליברפול1
71-73צ'לסי2
61-63ארסנל3
61-53טוטנהאם4
63-53אברטון5
63-53סנדרלנד6
64-43בורנמות'7
51-43קריסטל פאלאס8
44-43מנצ'סטר יונייטד9
45-43נוטינגהאם פורסט10
44-33ברייטון11
45-13לידס12
34-53מנצ'סטר סיטי13
36-43ברנלי14
35-33ברנטפורד15
38-43ווסטהאם16
23-23ניוקאסל17
24-23פולהאם18
14-03אסטון וילה19
08-23וולבס20

סובוסלאי: "לקחתי סיכון". סלוט: "יוצא מן הכלל"

בליברפול מגיבים לניצחון החשוב על ארסנל באנפילד, כובש השער: "סמכתי על עצמי". ראיה על הספיגה: "הכדור החדש של פומה שונה מנייקי, נצטרך להתרגל"

|
סלוט וסובוסלאי (רויטרס)
סלוט וסובוסלאי (רויטרס)

ליברפול רשמה הערב (ראשון) ניצחון יוקרתי באנפילד עם 0:1 על ארסנל, ונשארה היחידה במאזן מושלם בפרמייר ליג אחרי שלושה מחזורים. רגע אחד של קסם, בעיטה חופשית אדירה של דומיניק סובוסלאי בדקה ה־83, הכריע את ההתמודדות והציב את האדומים בראש הטבלה.

הכוכב ההונגרי סיפר בסיום על רגע השער: "התאמנו על בעיטות חופשיות, הרגשתי שזה טיפה רחוק אבל החלטתי לקחת את הסיכון. סמכתי על עצמי וזה הצליח. ידעתי שראיה אוהב לזנק מאחורי הכדור ולכן ניסיתי לבעוט חזק יותר. זה שוער אדיר, אם הכדור היה קצת יותר פנימה הוא היה לוקח".

המאמן ארנה סלוט החמיא לשחקניו: "כשאתה מנצח קבוצה כמו ארסנל, שהתעצמה מאוד מהעונה שעברה, זה הישג גדול. במחצית הראשונה הם סיכנו אותנו כשהלכו לאחד על אחד, אבל במחצית השנייה שיחקנו בלחץ טוב יותר וקיבלנו את היתרון. בסוף היינו צריכים רגע של קסם כדי להכריע, וסובוסלאי שוב הראה שהוא מגלם את הרוח של ליברפול והיה יוצא מן הכלל".

ארנה סלוט מוחא כפיים לאוהדים (רויטרס)ארנה סלוט מוחא כפיים לאוהדים (רויטרס)

מן העבר השני, שוער ארסנל דויד ראיה הודה: "עוד לא ראיתי את השער. זה היה כדור חזק מאוד, הוא זז הרבה באוויר והתרחק ממני. קשה מאוד לעצור בעיטות כאלה, במיוחד עם הכדורים החדשים של פומה לעומת אלו של נייקי, שצריך עוד להתרגל אליהם. ניסינו לשמור אותם שקטים בחצי הראשון והצלחנו, אבל ברגעים כאלה הפרטים הקטנים קובעים".

המאמן מיקל ארטטה התקשה להסתיר את האכזבה: "אני גאה בשחקנים, זה היה משחק שיכול היה להיות מוכרע רק בטעות או ברגע של קסם. לא קל לשלוט באנפילד 90 דקות. היינו טובים בהרבה מהעונה שעברה, אבל אם אתה לא שם את הכדור ברשת, אתה לא מנצח. איבדנו את אודגור, האברץ וסאקה, וגם סאליבה נפצע בחימום, וזה פגע בנו".

מיקל ארטטה (רויטרס)מיקל ארטטה (רויטרס)

כוכב העבר רוי קין סיכם את הערב מנקודת מבט רחבה יותר: "אפשר לדבר על הבעיות של ליברפול והחולשות שלה, אבל בסוף צריך לנצח משחקים כאלה. הסימן לקבוצה גדולה הוא שהיא יודעת לקחת נקודות גם כשהיא לא בשיאה, וזה בדיוק מה שעושות אלופות".

הוספת תגובה



