יורובאסקט 25-26
 בית 1 
6205-2803טורקיה1
6213-2623סרביה2
4247-2253לטביה3
4245-2233אסטוניה4
4225-1853פורטוגל5
3243-2033צ'כיה6
 בית 2 
6247-3183גרמניה1
6234-2873פינלנד2
5244-2763ליטא3
4257-2513שבדיה4
3281-2083אנגליה5
3285-2083מונטנגרו6
 בית 3 
6188-2653יוון1
5197-2483ספרד 2
5216-2403איטליה 3
4248-2373בוסניה4
4241-1983גאורגיה5
3278-1803קפריסין6
 בית 4 
6234-2553פולין1
5206-2293ישראל2
5241-2643צרפת3
4277-2763סלובניה4
4242-2043בלגיה5
3238-2103איסלנד6

"באנו לשחק כדורסל, הרבה השחקנים השתחררו"

בית הלחמי אמר אחרי הניצחון המדהים על צרפת: "ניצחון גדול, ההגנה האיזורית הקשתה עליהם. אסור לחגוג יותר מדי". משה ברדה, שליח ONE לאליפות אירופה

|
אריאל בית הלחמי (איגוד הכדורסל)
אריאל בית הלחמי (איגוד הכדורסל)

נבחרת ישראל השלימה הישג יוצא דופן הערב (ראשון) כשגברה 69:82 על נבחרת צרפת והציבה את עצמה בעמדת זינוק לעבר העפלה לשמינית הגמר ומאבק על שני המקומות הראשונים בבית.

לאחר המשחק, אריאל בית הלחמי דיבר: “ניצחון גדול, באמת שיחקנו ממש ממש טוב. אני מאוד שמח. מה עוד אפשר לומר אחרי משחק כזה?”.

המאמן המשיך: “קודם כל אנחנו מאוד שמחים כי הראינו היום שאנחנו יכולים לשחק טוב, אני שמח שהרבה דברים התחברו לנו היום. עוד לא סיימנו את העבודה ומשחק המפתח שלנו הוא ביום שלישי”.

מה עבר בתוכנית המשחק: “באנו בלי לחץ כדי לשחק כדורסל, הרבה שחקנים השתחררו היום וההגנה האיזורית הקשתה עליהם קצת”.

מה ניצחון כזה יכול לעשות לקמפיין: “אני מכיר ברמה האישית שאסור לחגוג יותר מדי. המזל שלנו הוא שיש יום חופש שיכולים להתאושש. אבל באמת, הרבה כבוד לכל מי שהיה היום על המגרש. צריך להסתכל קדימה על בלגיה ולהעפיל לשלב הבא”.

