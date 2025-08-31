"באנו לשחק כדורסל, הרבה השחקנים השתחררו"

נבחרת ישראל השלימה הישג יוצא דופן הערב (ראשון) כשגברה 69:82 על נבחרת צרפת והציבה את עצמה בעמדת זינוק לעבר העפלה לשמינית הגמר ומאבק על שני המקומות הראשונים בבית.

לאחר המשחק, אריאל בית הלחמי דיבר: “ניצחון גדול, באמת שיחקנו ממש ממש טוב. אני מאוד שמח. מה עוד אפשר לומר אחרי משחק כזה?”.

המאמן המשיך: “קודם כל אנחנו מאוד שמחים כי הראינו היום שאנחנו יכולים לשחק טוב, אני שמח שהרבה דברים התחברו לנו היום. עוד לא סיימנו את העבודה ומשחק המפתח שלנו הוא ביום שלישי”.

מה עבר בתוכנית המשחק: “באנו בלי לחץ כדי לשחק כדורסל, הרבה שחקנים השתחררו היום וההגנה האיזורית הקשתה עליהם קצת”.

מה ניצחון כזה יכול לעשות לקמפיין: “אני מכיר ברמה האישית שאסור לחגוג יותר מדי. המזל שלנו הוא שיש יום חופש שיכולים להתאושש. אבל באמת, הרבה כבוד לכל מי שהיה היום על המגרש. צריך להסתכל קדימה על בלגיה ולהעפיל לשלב הבא”.