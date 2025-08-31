דני: "זה עם ישראל". גינת: "לא ישרקו לנו בוז"

נבחרת ישראל רשמה הערב (ראשון) סנסציה אדירה כשגברה על נבחרת צרפת החזקה 69:82 ועלתה למאזן 1:2 בשלב הבתים של היורובאסקט. כוכב הנבחרת, דני אבדיה, שהוביל את השחקנים עם 23 נקודות, אמר בסיום המשחק:

“אני אגלה לכם סוד, לא הצלחתי להירדם מהזריקה האחרונה אתמול (מול פולין). הייתי עצוב אתמול, לא הצלחתי להירדם והלכתי לישון בחמש – שש לפנות בוקר”. תומר גינת התפרץ ואמר: “אף אחד לא ישרוק בוז לנבחרת שלנו”.

דני המשיך: “באנו עייפים ונתנו את הלב והנשמה, וזו נבחרת ישראל. זו הלוחמה שלנו, אלה האחים שלנו, עשינו הכל כדי לנצח. אין לי מה להגיד, צריך להישאר צנועים, יש לנו עוד שני משחקים לעבור, צריך להישאר צנועים ועם רגליים על הקרקע. זה היה ניצחון הרואי”.

ים מדר ותומר גינת חוגגים (FIBA)

על ים מדר: “אין לי מילים, הן נגמרו עוד ב-2019. הבן אדם עם חצי ברך נלחם ועובר טיפולים”. באנו באמונה בתחילת המשחק שבאים להילחם וידענו שזה יהיה קשה לאחר ששיחקנו אתמול. אני גאה בכולם”.

בסיום הראיון נשאל האם הוא יכול לסיים בחיוך והשיב: “השיניים טובות, הכל יפה”.

חברו הטוב של דני ורכז הנבחרת, ים מדר, אמר על חברו: “מה שדני עושה עבור הנבחרת זה לא יאומן. אנחנו סומכים עליו. אתמול סמכנו עליו וזה נגמר פחות טוב, אבל היום הוא היה מדהים”.