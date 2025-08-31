יום שני, 01.09.2025 שעה 06:43
כדורסל עולמי  >> יורובאסקט
יורובאסקט 25-26
 בית 1 
6205-2803טורקיה1
6213-2623סרביה2
4247-2253לטביה3
4245-2233אסטוניה4
4225-1853פורטוגל5
3243-2033צ'כיה6
 בית 2 
6247-3183גרמניה1
6234-2873פינלנד2
5244-2763ליטא3
4257-2513שבדיה4
3281-2083אנגליה5
3285-2083מונטנגרו6
 בית 3 
6188-2653יוון1
5197-2483ספרד 2
5216-2403איטליה 3
4248-2373בוסניה4
4241-1983גאורגיה5
3278-1803קפריסין6
 בית 4 
6234-2553פולין1
5206-2293ישראל2
5241-2643צרפת3
4277-2763סלובניה4
4242-2043בלגיה5
3238-2103איסלנד6

ישראל במרחק ניצחון מהבטחת שמינית הגמר

בזכות ה-69:82 המרשים מול צרפת, הנבחרת הלאומית רחוקה ניצחון בודד מול בלגיה או סלובניה כדי להבטיח העפלה. וגם: הטבלה המלאה והיריבות האפשריות

|
דני אבדיה שומר על הכדור (FIBA)
דני אבדיה שומר על הכדור (FIBA)

נבחרת ישראל סיימה היום (ראשון) בדרמה נוספת, אך הפעם עם ניצחון מרשים והיסטורי מול צרפת במחזור השלישי של היורובאסקט, שהעלה אותה למאזן חיובי של שני ניצחונות מול הפסד בודד. כשאנחנו שני מחזורים לסיום שלב הבתים, זה הזמן לתמונת מצב לגבי מצבה של ישראל במאבק על ההעפלה לשמינית הגמר.

1) פולין – 3 ניצחונות, 0 הפסדים
2) ישראל – 2 ניצחונות, הפסד אחד
3) צרפת – 2 ניצחונות, הפסד אחד
4) סלובניה – ניצחון אחד, 2 הפסדים
5) בלגיה – ניצחון אחד, 2 הפסדים
6) איסלנד – 0 ניצחונות, 3 הפסדים

כפי שניתן לראות, הנבחרת במקום השני כאשר ארבע הראשונות מעפילות לשמינית הגמר, זאת אחרי שפולין ניצחה את איסלנד, ובכך היא עלתה למקום הראשון. נותרו לישראל שני משחקים מול הקבוצות שצמודות במקומות 4-5, בלגיה וסלובניה.

ים מדר ותומר גינת חוגגים (FIBA)ים מדר ותומר גינת חוגגים (FIBA)

לאחר שגברה על צרפת, החבורה של אריאל בית הלחמי צריכה ניצחון אחד נוסף וכבר תבטיח העפלה לשמינית הגמר. בין אם הוא יגיע מול בלגיה ביום שלישי או סלובניה בחמישי, ניצחון אחד מהשניים יספיק לשמינית הגמר.

חשוב לציין כי צריך לחשוב גם על המיקום ממנו מעפילים ולא רק על עצם ההעפלה. הנבחרת מצטלבת עם בית ג’, כשהראשונה תפגוש את הרביעית מהבית המקביל, והשלישית את השנייה. בבית זה נמצאות יוון, ספרד, גאורגיה, איטליה, בוסניה וקפריסין.

בכך, אם ישראל תסיים במקום הרביעי, סביר שתפגוש את יוון החזקה ממנה תעדיף להימנע. אם תסיים במקומות 1-2 הדבר צפוי לסדר לה יריבה יותר חלשה, מה שעשוי להיות משמעותי, ולכן ניצחון בשני המשחקים שנותרו ייתן דחיפה גדולה להזדמנות להמשיך את הקמפיין גם מעבר לשמינית הגמר.

