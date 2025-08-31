יום ראשון, 31.08.2025 שעה 21:37
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
43-42הפועל ת"א2
30-41מכבי חיפה3
31-21בית"ר ירושלים4
33-32בני סכנין5
33-32מ.ס אשדוד6
32-22הפועל חיפה7
37-12עירוני טבריה8
10-01הפועל פ"ת9
12-12עירוני ק"ש10
16-22מכבי בני ריינה11
00-00מכבי ת"א12
04-21מכבי נתניה13
04-22הפועל ירושלים14

שועה במקום יונה בבית"ר, סייף ע"ח קורנו בחיפה

גם אצילי ב-11 של ברק יצחקי לקראת המשחק המסקרן בטדי ב-20:30, קאלו, מוזי ולוי בפנים. יובאנוביץ', חזיזה, נאור ופודגוראנו בהרכב של דייגו פלורס

|
ירדן שועה (שחר גרוס)
ירדן שועה (שחר גרוס)

לאחר שהודחו מוקדם באירופה ובעוד המחזור השני של עונת 2025/26 בעיצומו, אנו מקבלים את המנה הסופית שלו ב-20:30 באצטדיון טדי, כאשר בית”ר ירושלים של ברק יצחקי תארח את מכבי חיפה של דייגו פלורס למפגש ענקיות. שתי הקבוצות מגיעות במומנטום חיובי לאחר שניצחו במחזור הפתיחה של ליגת העל. עדי יונה שהיה אמור לפתוח בהרכב חולה ובמקומו ירדן שועה עולה ב-11. אצל הירוקים, קני סייף מחליף את פייר קורנו החולה.

הרכב בית”ר ירושלים: מיגל סילבה, זוהר זסנו, בריאן קראבלי, גיל כהן, אריאל מנדי, אילסון טבארש, ירין לוי, טימוטי מוזי, ירדן שועה, עומר אצילי, סמואל קאלו.

הרכב מכבי חיפה: גיאורגי ירמקוב, יילה בטאי, עבדולאי סק, שון גולדברג, קני סייף, גוני נאור, עלי מוחמד, איתן אזולאי, דולב חזיזה, סוף פודגוראנו וג'ורג'ה יובאנוביץ’.

סוף פודגוראנו (עמרי שטיין)סוף פודגוראנו (עמרי שטיין)

הצהובים-שחורים מגיעים למשחק לאחר האכזבה מההדחה המוקדמת מאירופה, אך מצד שני הם עלו לגמר גביע הטוטו ופתחו את ליגת העל עם ניצחון 1:2 על סכנין בדוחא מצמד של הכוכב ואקס מכבי חיפה עומר אצילי. המטרה הברורה של החבורה מהבירה היא לשמור על מאזן מושלם ועל הבית.

מנגד, הירוקים מהכרמל באים להתמודדות לאחר שהודחו גם הם מוקדם מהקונפרנס ליג, ואף נראו לא טוב בגביע הטוטו כשסיימו במקום השמיני בלבד, אך התפנית הגיעה במחזור פתיחת של הליגה כשהחבורה של פלורס ניצחה 0:4 את בני ריינה.

במבט אל העבר הקרוב, בחמשת המפגשים האחרונים בין הקבוצות, בית”ר ירושלים שולטת עם שלושה ניצחונות ואילו מכבי חיפה מצידה ניצחה פעם אחת בלבד במפגשים אלו, כאשר במפגש אחד המשחק הסתיים ללא הכרעה.    

