"מוחמד אבו פאני הצהיר שימשיך בפרנצווארוש"

טוויסט בעלילה? כשעתידו עדיין לא ברור ולמרות שהוא לא בתוכניות של המאמן רובי קין, אבו פאני הצהיר כי הוא יישאר בפרנצווארוש, כך על פי דיווח באתר ההונגרי “m4sport”.

על פי הדיווח, ההצהרה הגיעה באירוע מסורתי של המועדון למען הקהילה לרגל יום המשפחה ההונגרי, שם אמר בפני האוהדים כי בכוונתו להישאר במועדון. גם מקורות נוספים בהונגריה אישרו את הדברים, וציינו כי בשלב זה לא צפויה עזיבה, אלא אם תתקבל הצעה מפתה במיוחד עד סיום מועד ההעברות (3 בספטמבר בהונגריה).

מכבי חיפה מתכוונת לעשות את כל המאמצים על מנת להחזיר את הקשר לכרמל עד לסיום חלון ההעברות, אך כפי שזה נראה כרגע, הדבר רחוק.

הקשר בן ה-26 הצטרף לפרנצווארוש בקיץ 2023 ממכבי חיפה, וכבר בעונתו הראשונה זכה עם הקבוצה באליפות, כשגם בעונה החולפת המשיך לתרום – עם 2 שערים ו-5 בישולים ב-27 הופעות ליגה. בעונת 2022/23, הראשונה שלו בקבוצה, רשם 4 שערים ו-11 בישולים בליגה.

כרגע, אבו פאני טרם שותף העונה במשחקים הרשמיים, ככל הנראה בשל פציעה שספג במשחק הכנה מול קרלסוהה הגרמנית ב-15 ביולי. לפי דיווחים מקומיים בהונגריה, הקשר חזר לאחרונה להתאמן באופן אישי, אך טרם חזר לאימונים עם כדור.