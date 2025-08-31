יום ראשון, 31.08.2025 שעה 18:53
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
43-42הפועל ת"א2
30-41מכבי חיפה3
31-21בית"ר ירושלים4
33-32בני סכנין5
33-32מ.ס אשדוד6
32-22הפועל חיפה7
37-12עירוני טבריה8
10-01הפועל פ"ת9
12-12עירוני ק"ש10
16-22מכבי בני ריינה11
00-00מכבי ת"א12
04-21מכבי נתניה13
04-22הפועל ירושלים14

ניקולאסקו, דוידה ומדמון בהרכב מכבי תל אביב

הצהובים ישחקו לראשונה העונה בליגת העל כשיתמודדו מול מכבי נתניה ב-20:00: גם סיסוקו, עידו שחר, אסאנטה, דור פרץ וקמארה ב-11 של ז'רקו לאזטיץ'

|
שחקני מכבי תל אביב מרוצים (האתר הרשמי של מכבי ת"א)
שחקני מכבי תל אביב מרוצים (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

אחרי שבשבוע שעבר משחקה נגד הפועל פ”ת נדחה בעקבות מסע המשחקים בזירה האירופית, מכבי תל אביב תפתח הערב (ראשון, 20:00) את עונת 2025/26 בליגת העל, כשהיא תארח באצטדיון בלומפילד את מכבי נתניה במסגרת המחזור השני, בתקווה לפתוח עונה ברגל ימין עם שלוש נקודות.

הרכב מכבי ת”א: רועי משפתי, טייריס אסאנטה, רז שלמה, מוחמד עלי קמארה, רוי רביבו, דור פרץ, עידו שחר, איסוף סיסוקו, אושר דוידה, יון ניקולאסקו ואלעד מדמון.

הרכב מכבי נתניה: עומר ניראון, הריברטו טבארש, כארם ג'אבר, סאבא חוודגיאני, איתי בן שבת, רותם קלר, יובל שדה, עמרי שמיר, מקסים פלקושצ'נקו, עוז בילו ו-ווילסון האריס.

הצהובים מגיעים להתמודדות אחרי קמפיין מוקדמות אירופי די מוצלח מבחינתם, שנחתם ביום חמישי האחרון עם הפסד 1:0 לדינמו קייב, שהספיק לבחורים של לז’רקו לאזטיץ’ להעפיל לשלב הליגה בליגה האירופית עם 2:3 בסיכום שני המשחקים.

בצד השני של המתרס נמצאים היהלומים, שפתחו את העונה עם המשחק הכי חם מבחינתם, כשאירחו במחזור הפתיחה את הפועל ב”ש ואף עלו ליתרון כפול מוקדם מצמד של עוז בילו, אך לא השכילו לשמור על היתרון וספגו 4:2 בתום 90 הדקות. כעת הם מחפשים להפתיע את אלופת המדינה ולהשיג נקודות ראשונות בליגה.

בכל הנוגע למאזן בין הקבוצות, לאלופה ישנו יתרון ברור ומובהק. בשמונת המפגשים האחרונים ביניהן, הייתה זו מכבי ת”א שיצאה עם ידה על העליונה בשבעה מקרים, לצד תוצאת תיקו בודדת. גם הפרש השערים ניכר, כאשר בחמשת המשחקים האחרונים ביניהן מכבי ת”א כבשה לא פחות מ-21 שערים וספגה רק 5.

