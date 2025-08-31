רודרי כעס: אני לא מסי, עשינו טעויות של ילדים

מנצ'סטר סיטי רשמה הערב (ראשון) הפסד שני ברציפות בפרמייר ליג, הפעם 2:1 לברייטון באצטדיון ה"אמקס". מעבר לתוצאה, מי שקיבלה רוח גבית גדולה היא דווקא ברייטון של פביאן הירצלר, בעוד גווארדיולה ושחקניו ספגו מטח ביקורות בתקשורת האנגלית.

קשר מנצ'סטר סיטי, רודרי, אמר בסיום: "אני לא מסי. אני לא הולך לחזור ופשוט לגרום לקבוצה לנצח ולנצח ולנצח. זה משחק קבוצתי. כשניצחנו בעבר הייתי זקוק לכל החברים שלי. ברור שגם עכשיו אני צריך לחזור לרמה הכי טובה שלי, וכולנו צריכים להסתכל על עצמנו, זה ספורט קבוצתי. אני מקווה שאחרי הפגרה נהיה הרבה יותר טובים".

על מה שאנשים עלולים לחשוב בעקבות שני הפסדים בשלושה משחקים: "למען האמת זה לא מעניין אותי. אנשים יכולים לחשוב מה שהם רוצים. אנחנו רק צריכים לעבוד קשה ולהתרכז בעצמנו, ונדבר בסוף העונה".

ארלינג הולאנד מאוכזב (רויטרס)

רודרי הוסיף: "מאוכזב, כי אנחנו מנצ'סטר סיטי ואנחנו באים לכל מגרש כדי לנצח, אבל זו המציאות. אנחנו לא ברמה הנכונה כבר הרבה מאוד זמן. הדרך היחידה לחזור היא להסתכל על עצמנו. פתחנו טוב, אבל במחצית השנייה ירדנו קצת. ואז, בבית, יש להם לחץ, עשינו שתי טעויות וזה 2:1".

"אנחנו לא ברמה הנדרשת. תקראו לזה איך שתרצו. זה עניין של הקבוצה ושל השינויים, שחקנים חדשים צריכים להסתגל, וכשמשנים את הקבוצה כל כך הרבה זה קשה. זו המציאות שלנו, זו לא תירוץ, וצריך להבין שככה לא משיגים דברים. עכשיו נלך לפגרה כדי לרענן את הראש", הוסיף.

"אני כן חושב שהייתה לנו שליטה במשחק, גם אם לא היינו במיטבנו. לא יצרנו את המשחק הכי טוב שלנו, אבל היינו צריכים לנצח, כי ספגנו משתי טעויות גדולות ומתפרצות. חלק מהטעויות שאנחנו עושים הן טעויות של ילדים, חוסר ריכוז וחוסר תשומת לב. המציאות היא שאם אנחנו רוצים להתחרות, אנחנו חייבים להעלות רמה".

בראיין ברודה חוגג את השער השני (רויטרס)

מאמן מנצ'סטר סיטי, פפ גווארדיולה, אמר בסיום: "ספגנו את השער ומשם הכול השתנה. עד אז היינו ממש, ממש טובים, יצרנו מצבים והקבוצה נראתה אגרסיבית ודינמית. שיחקנו טוב במשך שעה, ואז בשליש האחרון כבר לא היינו טובים. שכחנו למסור את הכדור, שיחקנו רק כדורים ארוכים, וזה לא היה מספיק טוב. זה מה שזה”.

"ארלינג הולאנד הוא האיום הגדול שלנו, אבל בסך הכל שיחקנו טוב במשך שעה. אחרי שספגנו, קצת כמו נגד טוטנהאם, ברגע שספגנו פשוט הפסקנו לעשות את מה שהיינו צריכים לעשות. זה יכול לקרות, כי תמיד יש זמן לספוג בפרמייר ליג. ברור שכל מאמן עושה חילופים כדי להשתפר, והם עשו את זה טוב, אבל הכל השתנה אחרי השער”, הוסיף.

ארלינד הולאנד בזמן הבעיטה (רויטרס)

"יש לנו סגל מצוין, וכמובן ששינינו הרבה דברים מהעבר עד עכשיו, וזה טבעי, אנחנו צריכים שחקנים חדשים שיתאימו ושחקנים ותיקים שיעזרו להם להתמודד. רודרי שיחק מצוין והוא בעל אופי אדיר. שמח שהוא השלים 90 דקות, ואני מקווה שיידע לנהל נכון את הדקות שלו גם בנבחרת ואז נתחיל את העונה מחדש. אני אוהב הרבה דברים שאנחנו עושים, וכשנחזור מהפגרה נדע איזה סגל יש לנו וננסה להתחרות", טען המאמן.

"אני אוהב הרבה דברים שהקבוצה עשתה גם היום, אבל לא הצלחנו לנצח. ברגע שספגנו את השער פשוט הפסקנו לשחק. זה משחק אחד בלבד. העונה רק התחילה. יש עוד דרך ארוכה מאוד לפנינו. נראה מה יקרה. ברייטון העלתה רמה, ואנחנו התחלנו לשחק על כדורים ארוכים במקום לנסות לשחק כדורגל. וזה מה שקרה". על המאבק על התואר: "תנו לנו עוד קצת זמן. אלו רק שלושה משחקים".

ב־’BBC’ סיכמו: "סיטי וגווארדיולה כבר לא מטילים פחד על יריבות כפי שהיו עושים בעבר. דוקו, אוריילי ובוב שחקנים מוכשרים, אבל הם לא דויד סילבה ודה בריינה של השיא. ברייטון יכולה ללכת ללכת ראש בראש מול סיטי מבלי לחשוש שייפגעו כמו בשנים 2021–2023. סוף עידן?".

פפ גווארדיולה (רויטרס)

ב"סאן" כתבו: "שחקני סיטי נראו שאננים מדי לפני שברייטון השיקה קאמבק מדהים בדרך לניצחון. שלישיית החילופים המבריקה של הירצלר הכריעה את המשחק, ופפ גווארדיולה ספג הפסד שני ברציפות בשלושת משחקי הפתיחה".

גם ב"דיילי מייל" היללו את היכולת של ברייטון: "הקבוצה הזו לגמרי במרוץ העונה אחרי מהפך ענק על מנצ'סטר סיטי. סיטי טיילה, אבל הירצלר זרק את הקובייה והחילופים שלו הצילו את היום. איזה מחצית שנייה זה הייתה".

ב"גרדיאן" התמקדו במצב בטבלה: "סיטי הפסידה בפעם השנייה ברציפות, והיא אפילו מתחת ליונייטד! לסיטי יש שלוש נקודות משלושה משחקים בלבד, שמציבות אותה במקום ה־12, בעוד יונייטד עם ארבע נקודות במקום השמיני. ברייטון כבר עשירית וחוזרת לעמדה מוכרת".

ג'יימס מילנר אמר על כך שחיקה את חגיגת השער של חברו לשעבר דייגו ז'וטה: "ברור שז'וטה היה משמעותי לכולם. זו זכות גדולה ללבוש את החולצה שלו העונה. ראיתי אותו עושה את החגיגה הזו, וכנראה שביצעתי חיקוי לא משהו".

ג'יימס מילנר ניגש לבעיטה (רויטרס)

על הניצחון: "לצערנו עכשיו מגיעה פגרת הנבחרות. היינו רוצים להמשיך את המומנטום. החבר'ה עשו עבודה טובה כששמרו על 0:1 כשהחלפתי. ניסיתי להישאר רגוע בבעיטת הפנדל, כבר קרה שבעטתי פנדלים כשעליתי מהספסל. זה לא הדבר הכי פשוט, אבל אני מקווה שהשנים שלי עם הניסיון עזרו".

אגב, מנצ'סטר סיטי הפסידה בשניים מתוך שלושת משחקי הפתיחה שלה בפרמייר ליג לראשונה מאז עונת 2004/05. רק קבוצה אחת בהיסטוריה הפסידה שניים משלושת משחקי הפתיחה והצליחה להתאושש כדי לזכות באליפות: זו הייתה מנצ'סטר יונייטד בעונת 1992/93.