וירץ וסלאח בהרכב ליברפול, מדואקה אצל ארסנל

כבר במחזור השלישי של הפרמייר ליג, משחק עונה עצום יתקיים הערב (ראשון) ב-18:30 כשליברפול תארח את ארסנל באצטדיון אנפילד. האלופה וסגניתה נפגשות לקרב ענקיות כשכל אחת מגיעה עם מאזן מושלם עד כה אחרי שני המשחקים הראשונים.

הרכב ליברפול: אליסון, דומיניק סובוסלאי, איברהימה קונאטה, וירג’יל ואן דייק, מילוש קרקז, אלכסיס מק אליסטר, ראיין חראפנברך, מוחמד סלאח, פלוריאן וירץ, קודי קאגפו והוגו אקיטיקה.

הרכב ארסנל: דויד ראיה, יוריין טימבר, וויליאם סאליבה, גבריאל, ריקרדו קלאפיורי, מרטין זובימנדי, דקלן רייס, מיקל מרינו, נוני מדואקה, ויקטור גיוקרש וגבריאל מרטינלי.

במבט אל מפגשי העבר בין הקבוצות, בארבעת המשחקים הרשמיים האחרונים בין המרסיסיידרס לבין התותחנים, ניתן למצוא שתי תוצאות 2:2 וניצחון אחד לכל צד כאשר בכל פעם קבוצת הבית בהתמודדויות היא זו שניצחה. מי תצא עם ידה על העליונה הפעם?