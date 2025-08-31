יום שני, 01.09.2025 שעה 01:29
מגיבור לאומי לאויב המדינה: המתקפה על נובאק

תמיכתו של הטניסאי במחאות הסטודנטים בסרביה הובילה לגל האשמות מצד משטרו של הנשיא אלכסנדר ווצ'יץ': "כשספורטאי יוצא נגד השלטון, הוא הופך לבוגד"

נובאק ג'וקוביץ' (רויטרס)
נובאק ג'וקוביץ' (רויטרס)

נובאק ג'וקוביץ', אחד הספורטאים הגדולים בהיסטוריה והגאווה הלאומית של סרביה במשך שנים, הפך לאחרונה למטרה למתקפה חריפה מצד התקשורת המזוהה עם הנשיא אלכסנדר ווצ'יץ'. הכל החל כשג'וקוביץ' הביע תמיכה במחאות הסטודנטים שנמשכות במדינה מאז נובמבר האחרון, לאחר קריסת תחנת אוטובוס בנובי סאד שבה נהרגו 16 בני אדם.

מאז, אלפי סטודנטים יצאו לרחובות בדרישה לבחירות חדשות ובמאבק בשחיתות. ווצ'יץ' מצדו הגדיר את המחאות כ"מהפכת צבע" ממומנת בידי גורמים זרים, והציג את הסטודנטים ותומכיהם כבוגדים.

ג'וקוביץ' דיבר לראשונה על האסון בדצמבר, ובינואר הקדיש אחד מניצחונותיו לסטודנט שנפצע קשה לאחר שנפגע מרכב במהלך ההפגנות. בפברואר צולם במשחק כדורסל בבלגרד כשהוא לובש חולצה עם הכיתוב "הסטודנטים הם האלופים". ב־15 במרץ, כשכ־300 אלף בני אדם צעדו בבלגרד נגד המשטר, פרסם ברשתות החברתיות תמונות מהצעדה וכתב: "היסטורי, מרהיב! לסרביה יש פוטנציאל עצום, והנוער המשכיל שלה הוא הכוח הגדול ביותר שלה. מה שכולנו צריכים זה הבנה וכבוד".

נובאק ג'וקוביץ' (רויטרס)

גם בווימבלדון חזר המסר. אחרי ניצחונותיו חגג ג'וקוביץ' בתנועת ניפוח סמלית, המזכירה את הסיסמה "Pump it up" של המפגינים. בתקשורת הפרו־ממשלתית מיהרו להציג זאת כהצהרה פוליטית. העיתון "אינפורמר" כינה אותו "בושה", "תומך באלימות" ואף "פטריוט מזויף". ג'וקוביץ', שמעולם לא תקף ישירות את ווצ'יץ' או את הממשלה, טען מנגד כי המחווה נועדה לילדיו בלבד בהשראת שיר מוכר.

פרשן התקשורת איוון פרוטיץ' ציין כי "התקשורת המזוהה עם השלטון יוצרת תדמית שקרית על סרביה ותוקפת בפומבי את המבקרים". לדבריו, התופעה נובעת גם מהעובדה שבמדיה החברתית יש המעלים את שמו של ג'וקוביץ' כחלופה אפשרית לנשיאות, דבר הפוגע בנשיא עצמו.

הטורניר עובר ליוון

בעיצומן של המחאות, נאלצה משפחת ג'וקוביץ' להתמודד גם עם מכה ספורטיבית. בתחילת אוגוסט הודיעו מארגני טורניר בלגרד אופן, שנמצא בבעלות משפחתו מאז 2021, כי השנה לא יתקיים בסרביה אלא יעבור לאתונה. "למרות כל מאמצינו, לא ניתן היה להבטיח את התנאים לקיום הטורניר", נמסר.

נובאק ג'וקוביץ' (IMAGO)

ג'וקוביץ' הסביר מהצד בארה"ב, במהלך אליפות ארצות הברית הפתוחה: "תמיד הייתה כוונה לקיים את הטורניר בבלגרד, אבל אחי ג'ורדה, המארגן, נאלץ להעביר אותו. אנחנו מקווים שבעתיד יהיו תנאים נוחים יותר".

בינתיים, ווצ'יץ' עצמו ניסה לנצל אירועים ציבוריים כדי להשיב אש. בעצרת גדולה שקיים תחת הסיסמה "לא נוותר על סרביה", הקריא מכתבים מילדים, אך כשנתקל במשפט "אני אוהב את סרביה, אני רואה את אלוף הטניס העולמי נובאק ג'וקוביץ'", שינה את הנוסח ואמר: "אני משחק כדורסל, צופה ביורוליג ואוהב את ניקולה יוקיץ'. יחי סרביה".

מהילול לשיסוי

עד לא מזמן הציגו עיתוני הטבלואיד במדינה את ג'וקוביץ' כ"קדוש מהלך", "האביר המוזהב של עמנו", "הגאון הסרבי" ו"הגדול בכל הזמנים". ווצ'יץ' עצמו נהג לברך אותו אחרי כל זכייה בטורניר: "נובאק הוא גאוות עמנו והשגריר הטוב ביותר של סרביה בעולם. כל ניצחון שלו הוא ניצחון של המדינה".

אך מאז שהביע תמיכה במחאות, התמונה השתנתה. "כל ממשלות סרביה לאורך השנים השתמשו בהצלחות הספורטאים כדי לבסס את כוחן ולרתום אותם לשורות המפלגה", סיכם פרוטיץ'. "אבל כשהספורטאי יוצא נגד השלטון, אפילו כוכב עולמי כמו ג'וקוביץ', הוא הופך בן רגע ל'בוגד', 'אפס' או 'שחקן חסר חשיבות'".

