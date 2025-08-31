הנאה מובטחת: הכל לקראת בית"ר - מכבי חיפה

אחד מהמשחקים המסקרנים ביותר שיש לליגת העל להציע יתקיים כבר הערב (ראשון, 20:30) כשבית”ר ירושלים תארח בטדי את מכבי חיפה למשחק במסגרת המחזור השני. אנחנו כאן ב-ONE סיכמנו לכם את כל הסטיסטיקות, המאזנים ומה שחשוב לדעת לקראת המשחק המותח.

בכל הנוגע למאזן הפנימי בין הקבוצות, נראה כי בשנה האחרונה בית”ר ירושלים הטתה את הכף, ובחמשת המפגשים האחרונים ביניהן הירושלמים יצאו עם ידם על העליונה בשלושה מקרים, כאשר הפעם האחרונה הייתה ב-0:2 בחצי גמר גביע הטוטו בחודש שעבר. בשני המשחקים הנותרים מכבי חיפה ניצחה פעם אחת, לצד תוצאת תיקו מרתקת במיוחד, בדמות 3:3 בסמי עופר בפלייאוף העליון אשתקד.

הנתון המעניין שהירוקים מציגים שנה שנייה ברציפות הוא העובדה שבדומה ל-0:4 שרשמו על ריינה במחזור הפתיחה, גם בשנה שעברה פתחו את הליגה עם 0:4 נגד עירוני טבריה.

ירין לוי מול מתיאס נהואל (עמרי שטיין)

בארבעת מפגשי הליגה בין הקבוצות בשנה שעברה נכבשו לא פחות מ-18 שערים, כאשר בית”ר מחזיקה ביתרון של 8:10, אך עם זאת, הצהובים לא ניצחו בשלושת משחקי הבית האחרונים שלהם בליגה, כאשר האחרון שבהם היה בחודש אפריל בניצחון 1:3 על מכבי ת”א.

אם נעסוק קצת במספרים אישיים, מי שכמובן בולט בצד הירושלמי הוא עומר אצילי, שכבש בכל אחד ממשחקיו הרשמיים העונה ועומד עד כה על לא פחות משבעה כיבושים. בצד הירוק איתן אזולאי, שכל העונה שעברה רשם רק בישול אחד, סיפק שני בישולים במחזור הפתיחה נגד בני ריינה.

דור מיכה (עמרי שטיין)

במשחק הקודם נגד סכנין, בית”ר ירושלים יצרה את כמות הבקעת המצבים הגדולה ביותר במחזור הראשון עם 22, החזיקה בכדור 74.6% מהזמן, יותר מכל קבוצה אחרת בליגה, וראשונה בין קבוצות הליגה גם בקטגוריית הפעולות בתוך רחבת היריב עם 40 כאלו. בית”ר בעטה נגד סכנין למסגרת 10 פעמים, כאשר בכל העונה שעברה עקפה את הנתון הזה במשחק אחד בלבד.

מול בני ריינה, מכבי חיפה יצרה מצב כל 31 פעולות, היחס השני בטיבו במחזור הראשון. שחקני הירוקים הגיעו במשחק לארבעה מצבים טובים, כולם נגמרו ברשת. יחד עם הפועל ב”ש, הירוקים מחזיקים במספר חילוצי הכדור בשליש ההתקפי הגבוה ביותר במחזור הראשון עם 5 כאלו, והגנת מכבי חיפה איפשרה לריינה לייצר רק שישה ניסיונות הבקעה, הכמות הנמוכה ביותר במחזור הפתיחה.

טימוטי מוזי מול עבדולאי סק (עמרי שטיין)

נמשיך לגעת במחזור הקודם. עומר אצילי היה מעורב בתשעה מתוך 22 ניסיונות הבקעה של הירושלמים, כשחמש פעמים בעט בעצמו וארבע פעמים סיפק את המסירה האחרונה. בצד השני היה זה דולב חזיזה שהיה מעורב בשמונה מתוך 19 ניסיונות, כשחמש פעמים בעט ושלוש פעמים סיפק את המסירה.

בריאן קרבאלי רשם את כמות המסירות המדויקות השנייה הגבוהה ביותר לשחקן במשחק מאז עונת 2023/24 עם 123, ג’ורג’ה יובאנוביץ’ הפגין יעילות מנגד עם 63 דקות, 12 פעולות, שלושה מצבי הבקעה ושער אחד. ברק יצחקי ירצה להיזהר גם משחקני הספסל של הירוקים, שכן במחזור הקודם מתיאס נהואל וטריבנטה סטיוארט עלו מהספסל וירדו מכר הדשא כששניהם כתובים על לוח התוצאות.

דולב חזיזה מול מורוזוב (עמרי שטיין)

לסיום, נתייחס לשערי הקבוצות במחזור הפתיחה. השער הראשון של אצילי מול סכנין נכבש ממרחק של 26.8 מטרים מהשער, המרחק הגדול ביותר במחזור זה, עם סיכויים לשער של 3% בלבד. בשעה השלישי של מכבי חיפה מול ריינה, עברו רק תשע שניות מאז המסירה של ירמקוב בהגנת הירוקים, ועד לבעיטה המסיימת של סטיוארט.